Zum ersten Mal spricht Marie-Luise Vollbrecht in einem Podcast ausführlich als Betroffene über einen der heftigsten Shitstorms der vergangenen Jahre. Die Biologin und Doktorandin der Humboldt-Universität zu Berlin schildert gegenüber Cicero-Redakteur Clemens Traub, wie ihr geplanter Vortrag zu zwei biologischen Geschlechtern eine massive Cancel-Welle auslöste. Was folgte, war ein Zustand permanenter Alarmbereitschaft: „Es sind ja nicht nur die Panik-Attacken oder der psychische Zusammenbruch“, sagt Vollbrecht, sondern auch der Zwang, sich immer wieder öffentlich zu wehren, Stellungnahmen zu schreiben und neue Eskalationen vorauszudenken. Der Shitstorm wurde für sie zur Dauerbelastung, psychisch wie existenziell.

Besonders eindrücklich beschreibt Vollbrecht die Eigendynamik öffentlicher Empörung. Zwischen Sommer 2022 und Anfang 2023 habe es „neun messbare Shitstorms“ gegeben, bei denen ihr Name trendete. Der Druck, plötzlich bundesweit beschimpft und mit falschen Behauptungen überzogen zu werden, sei kaum nachvollziehbar: „Niemand versteht, was für ein krasser psychischer Stress das ist.“ In dieser Phase verlor Vollbrecht nicht nur ihre öffentliche Reputation, sondern auch ihren Partner und zahlreiche Freunde – Menschen, von denen sie angenommen hatte, dass sie zu ihr stehen würden.

Am Ende steht die bittere Einsicht, dass es kein einfaches Zurück ins frühere Leben gibt. Zwar betont Vollbrecht: „Ich habe nichts Falsches gemacht“, doch die Erfahrung habe ihr Verhältnis zu Öffentlichkeit und Mitmenschen nachhaltig verändert. Sie spricht von der Erkenntnis, „wie dünn diese Decke der Zivilisation ist“ und wie schnell Menschen bereit seien, andere fallen zu lassen. Cancel Culture, so ihr Fazit, sei keine Randerscheinung, sondern eine Geisteshaltung: „Das kann jeden treffen.“ Oft erkenne man ihre zerstörerische Wirkung erst dann, wenn man selbst zum Ziel werde.

Marie-Luise Vollbrecht (li.) und Clemens Traub in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 9. Januar 2026 aufgezeichnet und ist auch als Video-Podcast auf Youtube abrufbar.

