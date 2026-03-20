Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) plant offenbar eine grundlegende Neuausrichtung des Förderprogramms „Demokratie leben“. Laut der Welt am Sonntag sollen über 200 Projekte zum Jahresende auslaufen. Prien begründet dies damit, dass die Programmziele trotz hoher Motivation vieler Beteiligter nicht nachhaltig erreicht würden und das Verhältnis von Mitteleinsatz zu Ergebnis nicht stimme. Gesellschaftliche Herausforderungen seien zudem nicht ausreichend abgebildet.

Fokus auf lokal verankerte Institutionen

Demnach sollen der Programmbereich „Entwicklung einer bundeszentralen Infrastruktur“ sowie sogenannte Innovationsprojekte Ende diesen Jahres eingestellt werden. Davon betroffen wären laut Welt am Sonntag etwa die Amadeu Antonio Stiftung, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund), der Verein HateAid sowie die linke Rechercheplattform Correctiv, die aktuell mit ihrer nächsten Niederlage vor Gericht wegen des viel diskutierten angeblichen Geheimtreffens in Potsdam zu kämpfen hat. Aber auch der Zentralrat der Juden und die Konrad-Adenauer-Stiftung.

Zukünftig sollen vor allem lokal verankerte Institutionen gefördert werden. Schulen – insbesondere Berufsschulen –, freiwillige Feuerwehren, Sportvereine, Landjugendgruppen, Bibliotheken und andere kulturelle Einrichtungen sollen stärker einbezogen werden, während bisher geförderte NGOs, politische Stiftungen und Vereinigungen weniger im Fokus stehen.

Ein weiterer Schwerpunkt soll auf digitaler Prävention liegen, um die politische Informationsaufnahme junger Menschen im Netz sowie Risiken durch Gaming und Chatbots zu adressieren. Die wissenschaftliche Begleitung soll unabhängiger gestaltet und auf eine vertiefte Wirksamkeitsmessung ausgerichtet werden, heißt es. Rückforderungen bereits geförderter Projekte seien derzeit aber nicht geplant, so Welt am Sonntag.

bek