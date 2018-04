Die Lehrerin Judith Kaiser-Rübsamen unterrichtet ein Kind am Krankenbett

Vor kurzem verließ Judith Kaiser-Rübsamen den sicheren Schoß des Beamtentums und wechselte vom staatlichen Regelbetrieb an die Schule für Kranke in der DRK-Kinderklinik Siegen. Dort sammeln sich Halbwüchsige, die ihrer Heimatschule ganz oder zumindest für eine Weile fernbleiben müssen. Ganz besondere Mitschüler rollen zum Unterricht aus der angeschlossenen Kinderinsel herbei, einer Intensivstation mit Wohnheimcharakter. Sie sitzen im Rollstuhl oder sind langzeitbeatmet. Wer von ihnen das Bett gar nicht verlassen kann, den besuchen die Lehrer für mindestens 20 Minuten am Tag und unterrichten auch hier je nach den Möglichkeiten. Beim zehnjährigen Jan bedeutet das, in Form von Fotobänden oder realen Objekten wie Tannenzapfen die Natur ins Zimmer zu holen und zu erläutern. Der elfjährige Tom, der immer noch den Körper eines Dreijährigen besitzt, saust hingegen mit seinem elektrisch betriebenen Rollstuhl so geschickt wie rücksichtsvoll durch die Flure.