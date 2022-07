In dieser Woche kündigte der Bund an, seine Sprachförderung an Kitas zum Ende des Jahres einzustellen. Seit über zehn Jahren beteiligt er sich mit erheblichen Summen an der Sprachbildung der Kleinsten. Seinerzeit wurde der Bund vor allem deshalb aktiv, weil der Anteil von Kindern nichtdeutscher Herkunft Jahr um Jahr anstieg. Insbesondere in Kitas in sozialen Brennpunkten wurde der Spracherwerb dadurch immer schwieriger. Und dagegen sollte etwas getan werden.

Wie nötig und berechtigt derartige Programme sind, zeigte erst kürzlich eine wissenschaftliche Studie zu den Sprachkompetenzen von Grundschülern der vierten Klassen. Die missliche Botschaft: Die getesteten Viertklässler verloren gegenüber ihren Altersgenossen aus dem Jahre 2016 im Lesen ein Drittel eines Schuljahres, im Zuhören die Hälfte eines Schuljahres und in Rechtschreibung ein Viertel eines Schuljahres. Dass es sich vermutlich um einen Langfristtrend und nicht bloß um die wohl unvermeidbaren Auswirkungen der Corona-Krise handelt, zeigt ein Vergleich zwischen den Daten aus den Jahren 2011 und 2016: Schon damals nämlich war ein deutlicher Leistungsrückgang messbar.