Selbst eingefleischten Insidern des Berliner Politikbetriebs dürfte es schwer fallen, sich an folgenreiche Taten von Dorothee Bär als Staatsministerin und Beauftragte für Digitales von 2018 bis 2021 zu erinnern. Der Posten wurde nach ihr wieder abgeschafft, und in internationalen Rankings zur digitalen Wettbewerbsfähigkeit belegt Deutschland weiterhin allenfalls mittlere, meist eher hintere Plätze. Bärs Karriere aber schadete die sachpolitisch schwache Ausbeute im Regierungsamt nicht. Sie glänzte durch Talkshow-Präsenz und vor allem durch Nibelungentreue zu CSU-Chef Markus Söder.

Nun darf die Diplom-Politologin also künftig ein neu zusammengeschneidertes Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) führen. Das neue Ministerium beerbt das bisherige Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), aus dem die Zuständigkeit für Bildung ausgelagert und dem Familienministerium zugeschlagen wird, das von der bisherigen schleswig-holsteinischen CDU-Bildungsministerin Karin Prien geführt werden wird. Auch bei ihr und ihren Mitarbeitern wird es künftig also noch enger auf den Visitenkarten: „Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend“.

Ein Raumfahrtministerium für ein Land, das nicht in den Raum fährt

Dass nun die Zuständigkeit für die zivile Raumfahrt – bisher verteilt auf das Ministerien für Digitales und Verkehr sowie das für Wirtschaft und Klimaschutz – unter Bärs Ägide kommt und auch in die Bezeichnung des Ministeriums aufsteigt, ist wohl als Versuch zu deuten, der Forschungspolitik etwas öffentlichkeitswirksamen Space-Glamour zu verleihen. Bär jedenfalls, die im Gegensatz zu all ihren Vorgängerinnen sehr auf Medienpräsenz erpicht ist, dürfte es recht sein. Im Koalitionsvertrag ist von einer „Offensive für Luft- und Raumfahrt“ die Rede, von einer „resilienten Satelliteninfrastruktur“ und dem Einsatz „für eine effizientere Organisation der europäischen Raumfahrtaktivitäten“. Ob dabei substantiell viel passiert, ist offen. Für Deutschlands Wirtschaft ist die Raumfahrt ohnehin eine kleine Nische, die es bisher nie in den Namen eines Ministeriums schaffte.

Der Wissenschafts- und Forschungsstandort, also die Basis der Wertschöpfung und des Wohlstands, müsste eigentlich für eine Bundesregierung, die laut Koalitionsvertrag „das Wahlergebnis als Auftrag für eine umfassende Erneuerung unseres Landes“ versteht, hohe Priorität haben. Die Personalie Bär und der neue Raumfahrt-Titel sprechen allerdings eher dafür, dass Merz und Söder sich für das Thema vor allem mehr öffentliche Aufmerksamkeit wünschen. Auf dem Feld zumindest kann man Bär die Kompetenz nicht absprechen. Entscheidend für die Personalie war zweifellos neben ihrer Söder-Nähe auch ihr Rekord-Erststimmenergebnis von 50,5 Prozent bei der Bundestagswahl.

Bislang war das Ressort Bildung und Forschung unter den Regierungen Merkel und Scholz eines für unauffällige Kabinettsmitglieder. Keine der Ministerinnen nach dem Plagiatsabgang von Annette Schavan 2013 hat allzu tiefe Spuren hinterlassen: weder Johanna Wanka (CDU, bis 2017), noch Anja Karliczek (CDU, bis 2021), noch Bettina Stark-Watzinger (FDP, bis 2024). Im BMBF wurde jahre- und jahrzehntelang meist jenseits des öffentlichen Interesses die Forschungsförderung des Bundes mal mehr (Wanka), mal weniger kompetent (Karliczek) verwaltet. Wirkliche Leidenschaft für Wissenschaft und Forschung hat seit Heinz Riesenhuber (1982 bis 93) kein Bundesminister mehr bewiesen. Insofern steht Bär in einer mittlerweile langen Tradition der Indifferenz des Berliner Politikbetriebs gegenüber dem Wissenschaftsbetrieb.

Ein machtvolles Ministerium für Prien

Weitaus mehr mediale Aufmerksamkeit als Bär und ihr BMFTR dürfte vermutlich Karin Prien in ihrem künftigen Fünf-Themen-Ressort (Bildung, Familie, Frauen, Senioren, Jugend) genießen. Sachlich ist das vermutlich auch eine sinnvollere Kombination als die bisherige im BMBF. Die Zuständigkeit für die allgemeinbildenden Schulen liegt zwar auch weitgehend bei den Ländern, der Bund spricht aber durch seine zunehmenden Finanzierungsbeiträge etwa im Rahmen des Digitalpaktes seit Jahren auch da immer mehr mit. Auf dem Feld ist Prien wahrlich kompetent: Ihre Karriere ist in den vergangenen Jahren doch immer eindeutiger auf das Spitzenamt im Bund zugelaufen. Seit 2017 ist sie Ministerin für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur in Schleswig-Holstein, sie ist Vorsitzende des Fachausschusses Bildung, Forschung und Innovation der CDU und seit 2024 Koordinatorin der CDU-geführten Länder in der Kultusministerkonferenz. Prien ist also das Gegenteil von Bär: eine echte Fachpolitikerin.

Von Gerhard Schröder einst als „Gedöns“ abgetan, müsste sich längst herumgesprochen haben, dass gerade in den Ministerien mit den vielen scheinbar nebensächlichen Zuständigkeiten lange Hebel der Macht und ihrer Festigung – Stichwort „Demokratie leben“ – bewegt werden können. Wenn Prien daran gelegen sein sollte, die gesellschafts- und vor allem jugendpolitische Luftherrschaft der Sozialdemokraten und Grünen einzudämmen, hat sie dafür nun eine beachtliche Machtfülle.