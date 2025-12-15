Bilanz des Selbstbestimmungsgesetzes

- Viel Trara um Trans
Vor gut einem Jahr ist das „Selbstbestimmungsgesetz“ in Kraft getreten. Seither kann jeder Bundesbürger via reiner Sprechakt seinen Geschlechtseintrag ändern lassen. Welche Hoffnungen haben sich erfüllt? Welche Befürchtungen bewahrheitet? Eine Bilanz.
Transfrauen sind Frauen, deswegen sehe ich da jetzt keinen weiteren Erörterungsbedarf“, sagte im Juni 2022 die damalige Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne). Gefallen ist dieser Satz während einer Pressekonferenz zur Vorstellung des „Selbstbestimmungsgesetzes“ (SBGG). Zuvor war die Politikerin, die als Familienministerin auch Frauenministerin war, auf Bedenken von Frauen angesprochen worden, übergriffige Männer könnten sich durch das SBGG legalen Zugang zu Schutzräumen für Frauen verschaffen. Befürchtungen, die Paus derart konstruiert schienen, als hätte der Fragesteller den Klimawandel geleugnet.
