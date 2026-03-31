- Das verflixte erste Jahr
Bundeskanzler Friedrich Merz hat außenpolitisch geliefert. Doch wo war der Reformkanzler? Zwischen blockierten Projekten, fehlender Koordination und zögerlichen Reformen zeigt sich ein Jahr Kanzlerschaft, das mehr enttäuschte Erwartungen als Durchbrüche bringt – eine Spurensuche.
Es ist ein freudscher Versprecher, das sagt der Vizekanzler selbst. Und er lacht, wie nur Lars Klingbeil lachen kann; es sieht immer leicht unernst aus, wenn er etwas eigentlich Dramatisches erklärt. Dieser Dienstag, der 24. Juni 2025, wird ein ungewöhnlicher Tag.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.