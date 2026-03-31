Friedrich Merz
Der Parteivorsitzende Friedrich Merz beim CDU-Bundesparteitag 2025 / Foto: Martin Steger

Bilanz der Regierung Merz Das verflixte erste Jahr

Bundeskanzler Friedrich Merz hat außenpolitisch geliefert. Doch wo war der Reformkanzler? Zwischen blockierten Projekten, fehlender Koordination und zögerlichen Reformen zeigt sich ein Jahr Kanzlerschaft, das mehr enttäuschte Erwartungen als Durchbrüche bringt – eine Spurensuche.

VON VOLKER RESING am 7. April 2026 13 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

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Karl-Heinz Weiß | Di., 7. April 2026 - 13:18

Friedrich Merz erreichte den Parteivorsitz erst im dritten Anlauf. Zweimal versemmelte der angeblich begnadete Rhetoriker die Bewerbungsrede. Von seinen 18 Jahren "freie Wirtschaft" ist weiterhin wenig zu spüren. Und das Entscheidende: er sieht in alledem kein Problem. Im Gegenteil: er zerdeppert verlässlich in kurzen Abständen politisches Porzellan. Ein starkes Gegengewicht im Kanzleramt wäre dringend notwendig. Aber Herr Frei duldete in BW, dass sich der CDU-Jungkandidat eine Wiederholung der Wahlkampfstrategie von Olaf Scholz aus 2021 aufzwingen ließ: er oder ich. Und prompt überzeugte der konsequente GRÜNE-Verleugner Özdemir.

Stefan | Di., 7. April 2026 - 13:26

Für mich hat Friedrich Merz, wie kein anderer, lediglich großen Schaden in Deutschland angerichtet.
Da gibt's nichts schönzureden.
An den Entscheidungen dieser Bundesregierung werden noch Generationen unfreiwillig zu tragen haben.

IngoFrank | Di., 7. April 2026 - 17:48

Allerdings tragen nicht nur die nachfolgenden arbeitenden deutschen Bürger dieses Landes diese in erster Linie zweckentfremdenden

Der Knaller ist ja, bei einem Regierungswechsel dann hoffentlich verbunden
mit einem Richtungswechel, sind die finanziellen Möglichkeiten ebenso gravierend eingeschränkt ….
Und ich höre schon jetzt das Getöse, und die Vorwürfe aus dem rückwärts gewanden Grün linken Block gegenüber der alternativen Regierung,, wann immer es so weit ist. ….
Mit freundlichen Grüßen a d Erfurter Republik

Eselsbrücke | Di., 7. April 2026 - 14:01

Wohl eher "außenpolitisch dilletiert". Das trifft es eher. Ich erinnnere nur an die Verwerfungen mit Israel, das fehlende Interesse an der Befriedung der Strasse von Hormuz, das Klüngeln mit den anderen beiden großen europäischen Versagern (Macron, Starmer) und so weiter und so fort...
Der Autor lebt in einem anderen Deutschland. Aber mit krititschem Hinterfragen der Regierung ist er eh' noch nicht aufgefallen.

Thomas Veit | Di., 7. April 2026 - 16:43

die Personalstrucktur soll das Versagen der Regierung Merz im Inneren erklären..., so schreibt es der CDU-Autor bzw. stellt es implizit so dar... ...

Dabei ist Feigheit vor dem Feind gepaart mit einer Lügen- und Ankündigungspolitik was man alles tun täte könnte wöllte, wäre da nicht der empfindsame Koalitionspartner..., und würde der Nasenring nicht so dolle drücken..., die offen zur Schau liegenden Ursache... - für jeden politisch interessierten... 🤔

>> Kann weg - dieser Artikel!

Hans v. Weissensand | Di., 7. April 2026 - 17:00

auch außenpolitisch unter seinen Möglichkeiten. Gegenüber Trump hatte er die Möglichkeiten im Irankonflikt zu liefern an Stellen wo die Risiken überschaubar sind und im Ukrainekrieg zu fordern. Gerade dann wenn der Außenminister ein Totalausfall ist.

IngoFrank | Di., 7. April 2026 - 17:44

anderen Deutschland als der Autor sowohl in außenpolitischer, als auch innenpolitischer Wahrnehmung ……von der ganz zu schweigen !
Mir fällt zu diesem Kanzler inkl. seiner Regierung nichts positives ein & hoffe nur auf ein baldiges Ende.
Es tut mir leid, als Außenkanzler mit dem Füllhorn mit deutschem Steuergeld durch die Welt zu reisen & dies ohne erkennbaren Sinn zu verteilen, um ohne jegliche wirtschaftliche, innenpolitische, asylpolitische, energetische oder gar sicherheitstechnische Lösungsansätze vorzuweisen, ist mir persönlich mehr als nur zu wenig.
Hinzu kommt, die 95% tige Zweckentfremdung der zusätzlich aufgenommenen Schulden ! Wenn das alles eine „Erfolgsbilanz“ sein soll ? Zumal mir wirklich auch bei wohlwollender Betrachtung nichts positives vom Kanzler in Erinnerung ist. Vom Koalitionspartner SPD ? Schon gleich gar nichts !
Schlimmer als Merkel ab 2015, die Ampel mit grünen Taktgebern & nun die Schulden- Grokko selbsterklärend durch die SPD !
MfG a d Erfurter Rep.

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