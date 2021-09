Der Blick von außen auf die Ära Merkel - „Merkwürdige Abweichungen“

In einer fünfteiligen Folge ziehen Beobachter aus dem Ausland eine Bilanz der Amtszeit von Angela Merkel. Hier schreibt der britische Historiker Anthony Glees, was ihn an der deutschen Kanzlerin erstaunt, befremdet und fasziniert hat. Und er beleuchtet die unterschiedlichen Anforderungen, die Deutsche und Engländer an Regierungschefs stellen.