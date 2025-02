Das Böse kommt stets aus dem Osten. Das hat nichts mit politischer Westbindung zu tun. Es liegt schlicht in der Natur der Sache. Im Osten geht halt die Sonne auf. Und welcher an Hygge und Gemütlichkeit geschulte Abendländer möchte schon, vom ersten Sonnenstrahl gestreichelt, aus seinem fluffigen Bett geworfen werden? Lieber also noch mal in Ruhe umdrehen, als der gewohnten Weltenteilung aus „sol oriens“ (Orient) und „sol occidens“ (Okzident) in die Parade zu fahren. Aus dem Morgenland brachten schließlich nicht nur die drei Weisen einen meistenteils verlogenen Weihnachtsfrieden mit; von dort kamen auch streitsüchtige Hunnen, Wandalen und Goten herüber.

Bis vor einer Woche schien diese bereits in der Antike herausgebildete terrestrische Struktur zu funktionieren. Hüben die Guten, drüben die Bösen. Dann aber tonierte mitten im Bayerischen Hof am Münchner Promenadeplatz ein amerikanischer Hillbilly eine Rede, die die Kraft hatte, das Erdenrund erzittern zu lassen. Weltreiche gerieten da ins Wanken und Fixsterne fielen vom Himmel herab. Es mag vielleicht übertrieben klingen, aber ein derartig apokalyptischer Eindruck drängt sich zuweilen schon auf, verfolgt man die gereizten Reaktionen auf die provokante Rede des neuen US-Vizepräsidenten JD Vance während der zurückliegenden Münchner Sicherheitskonferenz.

Die Drohung aus München

Es gibt jedenfalls nicht wenige in Europa, für die die gewohnte Weltordnung seither Kopf steht. Plötzlich kommt das Böse von allen Seiten. „Wenn Sie vor Ihren eigenen Wählern davonlaufen, dann kann Amerika nichts für Sie tun“, hatte Vance den Bewohnern der alten Welt … ja, was eigentlich? Gesagt? Gedräut? Gar angedroht? Mitten in den neuen hybriden Kriegen jedenfalls fühlt man sich jetzt von Ost wie West umzingelt. Dabei war doch noch vor zwei Wochen alles gut sortiert und wohlgeregelt: „Sind der Bundesregierung […] Sicherheitsvorfälle in Deutschland mit Bezug zum Unternehmen Bytedance bekannt?“, wollte da etwa die CDU/CSU-Fraktion im August des vergangenen Jahres von der damals noch amtierenden Ampelregierung wissen. Und: „Beobachtet die Bundesregierung systematisch den Einfluss sozialer Medien auf den demokratischen Willensbildungsprozess, wenn ja, wie, und durch welches Bundesministerium oder welche nachgelagerte Behörde konkret?“

Ein Grauen zog erneut von Osten auf. Ein Unbehagen hatte sich breitgemacht. Gerüchte vom Einwirken russischer wie chinesischer Kräfte auf den Willen des deutschen Wählers. Die Antworten, die die Regierung am 9. September 2024 auf die kleine Anfrage der Unionsparteien gab, versprach zunächst jedoch Erleichterung: Der Bundesregierung lägen demnach nämlich keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor, hieß es in Bezug auf Bytedance, das Unternehmen hinter der chinesischen Videoplattform TikTok. Zugleich gestand man gegenüber den fragenden Parlamentariern aber auch die eigene Unwissenheit ein: Die damals genutzten Werkzeuge zur Erkennung derartigen manipulativen Verhaltens, so hieß es, funktionierten bei TikTok nämlich streng genommen gar nicht. Aus „technischen Grünen“, wie aus der Antwort mit durchaus beunruhigtem Unterton herauszulesen war.

Eine Antwort, die einen nicht kalt lassen sollte. Denn eines war bereits damals klar: Schon bei der Bundestagswahl 2021 soll es laut Bundesregierung Beeinflussungsversuche fremder Mächte gegeben haben. Gefragt nämlich, ob es vor drei Jahren Versuche von Drittstaaten gegeben habe, die damalige Wahl über soziale Medien zu beeinflussen, hieß es in der selben Antwort der Bundesregierung: „Im Kontext der Bundestagswahl 2021 gab es v.a. seitens Russlands Versuche der indirekten Einflussnahme auf die Wahl durch eine Beeinflussung der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung. Russische Staatsmedien versuchten, CDU/CSU und SPD sowie insbesondere Bündnis 90/Die Grünen zu diskreditieren.“

Wie gesagt, damals kam das Böse eben noch ausschließlich und sehr eindeutig aus Richtung Osten. Niemand wäre zu diesem Zeitpunkt auch nur annähernd auf die Idee gekommen, dass es auch andere Staaten auf dem Erdenrund geben könnte, die es nicht unbedingt nur gut mit Deutschland meinten und die von daher ein Interesse an der Beeinflussung einer Bundestagswahl hätten. Manipulationen unter Freunden? Das geht halt gar nicht!

Fragen zur Neutralität

Dass es indes doch gehen könnte, das schien einigen erstmals zu dämmern, als die beiden CDU-Europaabgeordneten Andreas Schwab und Daniel Caspary die EU-Kommissare Henna Virkkungen und Michael McGrath ein paar Tage vor Weihnachten 2024 dazu aufgefordert hatten, die Sichtbarkeit der Tweets von Elon Musk auf dessen eigener Plattform X zu untersuchen. Immer wieder nämlich, so hatten Schwab und Caspary berichtet, seien sie von X-Usern darauf hingewiesen worden, dass sie Musks Beiträge in ihren Feeds sähen, ohne dass sie ihm aktiv auf der Plattform folgen würden. Sollte das stimmen, so werfe das „grundlegende Fragen zur Transparenz und Neutralität der von X verwendeten Empfehlungsalgorithmen auf“, so die beiden Unionspolitiker in einem offenen Brief.

Und dass das eben tatsächlich stimmt, das dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Wann immer Musk will, nimmt er Kontakt zu seinen Nutzern auf. Und es sind nicht mehr nur die Tweets des Plattformbesitzers selbst, die für Verunsicherung sorgen. Auch JD Vance, jener redegewandte Hillbilly aus dem Bayerischen Hof, schaltet sich mittlerweile ungefragt und von überall in das digitale Gezwitscher eines jeden X-Users zu. Und das bevorzugte Thema der beiden: deutsche Politik und die anstehenden Bundestagswahlen. „Jemanden zu beleidigen ist kein Verbrechen, und die Kriminalisierung der Rede wird die Beziehungen zwischen Europa und den USA stark belasten“, so etwa die Botschaft in einem der jüngsten Tweets von Vance in Anspielung auf eine CBS-Doku über Maßnahmen der deutschen Justiz gegen Hass und Hetze im Internet. Das sei, so Vance auf X wörtlich, „orwellianisch“. Jeder in Europa und den USA müsse „diesen Irrsinn ablehnen“.

Ob die gesetzlichen Maßnahmen gegen sogenannte Hasskriminalität hierzulande tatsächlich „orwellianisch“ sind, das steht an dieser Stelle nicht zur Debatte. Wer Orwell und die totalitäre Herrschaft der sogenannten „Inneren Partei“ über das fiktive Volk der Ozeanier, wie sie der Autor in seinem Roman „1984“ beschrieben hat, indes wirklich ernst nimmt, der sollte zunächst und vor allem jenen Irrsinn ablehnen, wie er derzeit von Musk und Vance selbst betrieben wird. Auf X wird Big Brother dieser Tage wieder allgegenwärtig und lebendig. Von überall kann er uns beobachten; von überall schaltet er sich zu. Die hybride Bedrohung kommt also nicht mehr nur aus dem Osten. Mittels X beginnt sogar die aktuelle US-Regierung Einfluss auf unsere freien Wahlen zu nehmen.