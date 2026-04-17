- Der Staat füttert seine Beamten und spaltet die Steuerzahler
Mit der saftigen Erhöhung des Beamtensoldes zeigt die Politik überdeutlich, wer unter der Inflation nicht leiden soll: die eigene Klientel. Während die Staatsdiener geschont werden, sät man unter denen, die die Steuern erwirtschaften, Zwietracht.
Die Verteilungskämpfe in unserer durch Inflation ärmer werdenden Gesellschaft haben hinter den Fassaden längst begonnen. Und die Bundesregierung – oder eigentlich: die gesamte politische Klasse – hat in den letzten Tagen überdeutlich gemacht, dass sie in diesem Kampf nicht neutral ist, sondern entschieden die Interessen des Teils der Gesellschaft vertritt, der ihr selbst am nächsten steht. Das sind in erster Line alle, die für den Staat arbeiten, und in zweiter Linie alle, die er ohne Arbeitsleistung versorgt.
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