Anhebung der Besoldung - Der Staat füttert seine Beamten und spaltet die Steuerzahler

Mit der saftigen Erhöhung des Beamtensoldes zeigt die Politik überdeutlich, wer unter der Inflation nicht leiden soll: die eigene Klientel. Während die Staatsdiener geschont werden, sät man unter denen, die die Steuern erwirtschaften, Zwietracht.