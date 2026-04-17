Bundesinnenministerium
Bundesinnenministerium in Berlin / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Anhebung der Besoldung Der Staat füttert seine Beamten und spaltet die Steuerzahler

Mit der saftigen Erhöhung des Beamtensoldes zeigt die Politik überdeutlich, wer unter der Inflation nicht leiden soll: die eigene Klientel. Während die Staatsdiener geschont werden, sät man unter denen, die die Steuern erwirtschaften, Zwietracht.

VON FERDINAND KNAUSS am 17. April 2026 7 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Die Verteilungskämpfe in unserer durch Inflation ärmer werdenden Gesellschaft haben hinter den Fassaden längst begonnen. Und die Bundesregierung – oder eigentlich: die gesamte politische Klasse – hat in den letzten Tagen überdeutlich gemacht, dass sie in diesem Kampf nicht neutral ist, sondern entschieden die Interessen des Teils der Gesellschaft vertritt, der ihr selbst am nächsten steht. Das sind in erster Line alle, die für den Staat arbeiten, und in zweiter Linie alle, die er ohne Arbeitsleistung versorgt.

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Thomas Hechinger | Fr., 17. April 2026 - 18:03

Was Herr Knauß hier gesäht hat, geht auf keine Kuhaut!

Der eine macht halt ein h zu wenig, der andere eins zuviel. Und um des derben Spaßes willen möge man mir das schiefe Bild, auf eine Kuhhaut zu säen, verzeihen.

dg | Fr., 17. April 2026 - 18:10

Da schämt man sich wirklich selbst den Beamtenstand anzugehören. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass mein Dienstherr der 1000€ Prämie für seine Landesbeamten schon eine Absage erteilt hat. Es wäre absolut vermessen, in der derzeitigen politischen Lage als Beamter einen Bonus zu bekommen bzw. diesen zu fordern. So blöd es klingen mag: Als Beamter der sich nicht nur als Diener des Staates sondern auch der Gesellschaft als Ganzes betrachtet, würde ich eine solche Zahlung als Beleidigung meines Berufsethos ansehen. Es gibt im Moment nun mal nichts zu verteilen - da liegt es mir, als jemand der den Kuchen selbst nicht bäckt, fern ein größeres Stück zu fordern.

Sunstreet | Fr., 17. April 2026 - 18:21

Wir benötigen das Geld um kriegstüchtig zu werden und Milliarden von € für unsere Werte, unsere Demokratie und unsere so selbstlosen ukrainischen „Freunde“ und NGO’s sinnlos zu versenken. Was dann noch übrig bleibt, bekommt die Pharmaindustrie für die Volksgesundheit und mit dem Rest retten wir das Klima weltweit. Da sind 2 Mrd. € natürlich ein Betrag, der dieses Land ins Verderben stürzt! Und man kann mit dieser ewigen Neiddebatte viele Klicks generieren!

dg | Fr., 17. April 2026 - 18:24

Und wo genau habe ich mich für diese Art von Ausgaben eingesetzt? Es gäbe genug Möglichkeiten 2Mrd sinnvoll einzusetzen (nicht das ich viel Hoffnung habe).

PetraKel | Fr., 17. April 2026 - 18:30

Auf den höheren Ebenen wird das Alimentationsprinzip natürlich entsprechend interpretiert als Versorgung mit einem Lebensunterhalt, der „dem Amt angemessen“ ist:
wie wäre es mit einer Versorgung, die "der Leistung angemessen" ist?
Ehrlich, ich überlege täglich, mit welchem Adjektiv man die Dreistigkeit der politischen Kaste treffend beschreiben kann. "Enttäuscht" oder "schockiert" reichen wohl nicht mehr aus, die meisten Bürger sind nur noch "entsetzt" über diese Selbstbedienungsmentalität.

Für alle, die ihr Kreuzchen jedes Mal an der falschen Stelle gemacht haben, immerhin etwa 80%, erfüllen sich doch die von Anfang an erwartbaren Ergebnisse zu 100, wenn nicht sogar viel mehr Prozent. Die können, wenn überhaupt, nur über die eigene Blödheit entsetzt sein.

Armin Latell | Fr., 17. April 2026 - 18:34

kein Problem, Herr Knauß, der Wähler, also diejenigen, die Sie hier als die unterste Prorität dieser Regierung bezeichnen, hat das so gewählt, will es exakt so. BaWü und RPL haben es vor kurzer Zeit noch einmal explizit bestätigt. Also bitte nicht jammern!

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