Fahrradkurier
Fahrradkurier in Berlin / picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Scott Coleman

Sozialstaatsexperte Bernd Raffelhüschen Für sehr viele Asylbewerber lohnt sich Arbeit nicht wirklich

Die Bundesregierung will, dass die meisten Asylbewerber sofort arbeiten dürfen. Aber für viele, vermutlich die meisten, ist es nicht attraktiv, stellt der Ökonom Bernd Raffelhüschen fest, da sie mit geringer Qualifikation nicht so viel verdienen können, wie der Sozialstaat ihnen auch ohne Arbeit zahlt.

VON FERDINAND KNAUSS am 23. Februar 2026 3 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

Asylbewerber sollen künftig schneller arbeiten dürfen als bisher. Auch wenn ihr Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, sollen sie grundsätzlich nach drei Monaten Aufenthalt in Deutschland einen Job annehmen können. „Wer hierherkommt, soll arbeiten können – und zwar schnell“, sagte Innenminister Alexander Dobrindt der Bild am Sonntag. Allerdings: Eine Arbeitspflicht soll es nicht geben. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Bernd Windisch | Mo., 23. Februar 2026 - 15:59

Alexander Dobrindt gefährdet derzeit seine Erfolge. Die im Jahr 2025 gestellten 168.543 Asylanträge entsprechen zwar weiterhin der Größenordnung einer Großstadt aber immerhin. Der deutliche Rückgang wird dabei überwiegend auf externe Faktoren zurückgeführt und weniger auf eine veränderte nationale Asylpolitik. Die CDU hat auch in diesem Bereich bislang keine entscheidenden neuen Impulse gesetzt.

Während andere Länder ihre Asylpolitik derzeit verschärfen, sind die aktuellen politischen Signale aus Deutschland fatal. Deutschland bietet weiterhin Arbeitsmöglichkeiten und Bleibeperspektiven für alle. Der tatsächliche Integrations- und Arbeitsmarkt bleibt aber vielfach hinter den Erwartungen der Zuwanderer zurück und ein Großteil der Geflüchteten ist langfristig auf staatliche Unterstützung und öffentliche Wohlfahrt angewiesen.

Die Ampel heißt jetzt Twix ..............

Straub Klaus-Dieter | Mo., 23. Februar 2026 - 16:41

Genau Herr Windisch. Besser ist es, man holt sich ein Buch der Gebrüder Grimm und liest es durch. Die dortigen Sagen haben einen größeren Wahrheitsgehalt. Schon seit den 1990 Jahren, immer das Gleiche. Viel substanzloses Geschreibe als Wahrheit und wir schaffen das Verkaufen! Einfach Brot und Spiele. Kein Zugang zu ärztlichen Leistungen. Arbeitspflicht ohne Einschränkung und Abschieben! Würde gehen wenn man NGO + Kirche entmachtet!

Ernst-Günther Konrad | Mo., 23. Februar 2026 - 16:13

Und welche Jobs sollen diejenigen machen, die als qualifizierte Menschen, die hier schon länger leben und ihre Arbeitsplätze verloren haben, weil die Regierung die Wirtschaft platt macht und einen Arbeitsplatz nach dem anderen vernichtet?
Das unqualifizierte Asylbewerber *besser* dran sind mit dem Bürgergeldwissen die doch alle. Also? Was sollen unqualifizierte arbeiten, damit sie über den Bürgergeldsatz kommen? Und gemeinnützige Arbeit ist ja ja für Asylbewerber nicht gewünscht. Alles Augenwischerei.

Heidemarie Heim | Mo., 23. Februar 2026 - 16:46

Ich befleißige mich mal einer Antwort, wie sie ein Ex-Kanzler in seiner unnachahmlichen Rhetorik machte: "Nö!";)
Grundgesetzänderung dafür, dass unser schlauer Herr Innenminister die "Guten aus dem Töpfchen" , also diejenigen, die von dem Aschenputtel fein säuberlich aussortiert auf ihrem Arbeitsplatz vorfinden könnte falls die von den Ausländerbehörden beauftragten Vollzugsbeamten zu Werke schreiten müssen?
Mit welcher (linken) Mehrheit frage ich mich?
Und um den Gedanken an eine voll Nazi! "Arbeitspflicht" erst gar nicht aufkommen zu lassen suggeriert man, dass es keinen Unterschied machen würde ob man arbeitet oder nicht beim Aufnahmeantrag? Das dürfte wohl wenn man sich die klassischen Aufnahmeländer USA, Kanada, Neuseeland, Australien usw. mit ihren rigiden, für viele linke zarten Seelen "menschenunwürdigen" Parameter anschaut, einmalig auf der Welt sein. Wir sind einfach die Besten! MfG

Thomas Veit | Mo., 23. Februar 2026 - 17:37

Herr Raffelhüschen formuliert die entscheidende Frage...

Die Antwort: NEE - wolln WIR von "unsere Demomratie" und Linksgrünwoke und 'Kampf gegen Rechts!' usw. usf. ausdrücklich NICHT!! >> Viel zu gefährlich (für uns...) - Machtverlust droht!!

BITTE WEITER WIE BISHER - es läuft doch prima...👍 (für uns...)!?

DANKE! für Ihr Verständnis,
Ihr Linksgrünwoke-Komplex 🐞👋😊🌷

/Ironie

IngoFrank | Mo., 23. Februar 2026 - 17:52

gelesen, gesehen & gehört.
Denen, die darüber zu entscheiden haben, fehlt immer noch schlicht & ergreifend der politische Wille die „Pull“- Faktoren abzuschaffen.
So lange sich die Union hinter die Brandmauer von „links, links grün & den SED- Erben treiben lässt, und damit als selbst gewähltes Elend, gleichzeitig mit den linken Parteien koalieren muss (od. will ?) sind Artikel wie dieser schlicht „Perlen vor die Säue geschmissen.“

Das hat weder mit dem Inhalt noch mit dem Autor zu tun. Das Problem ist, alle wissen was falsch läuft, jede Regierung verspricht angefangen von „wir schaffen das“ dauert das Theater mit dem miesen Stück in Dauerschleife bereits 11 Jahre …..
Sollte die GroKo D noch bis 2029 „verwalten“, wird sich auch bis dahin nix ändern, egal wieviele einsame Rufer in den Grünen (roten) Wald rufen ..
Mit freundlichen Grüßen aus der Erfurter Republik

Johannes | Mo., 23. Februar 2026 - 17:55

vorgehaltener Hand:

"Denn die Leistungen für einen Asylbewerber, der mit Frau und Kindern kommt, liegen ja bei 2000, 2500, 3000 Euro. Wie soll denn ein unterdurchschnittlich Qualifizierter das jemals netto verdienen können? Das schaffen doch oft nicht mal hochausgebildete Akademiker in Deutschland.“

Das hätte man 2014 auch schon nach 12 Wochen kapieren können. Oder Seehofer hätte sich besser beraten lassen sollen, wie er sich inhaltlich und sprachlich so hätte durchsetzen können.

Au Backe, nach 12 Jahren kommen wir weiter dank Raffelhöschen

Christa Wallau | Mo., 23. Februar 2026 - 18:04

die sich grundsätzlich schön und richtig anhört, aber nichts bringen wird, um die Folgen der verfehlten Asyl- und Migrationspolitik abzumildern!
Wie viele "Asylbewerber" sind wohl so blöde und gehen einer wenig attraktiven Arbeit nach, während sie ohne Arbeit die gleichen Leistungen erhalten können?
Ich nehme an, es sind keine 5 Prozent.

Alles kalter Kaffee bzw. Nebelkerzen für die Dummen.

Jeder vernünftige Mensch weiß inzwischen, daß es anderer Maßnahmen bedarf, um endlich den Zuzug zu stoppen und die Sozialkassen zu entlasten.
In erster Linie gehört dazu, wie es Professor Raffelhüschen fordert, eine Änderung des Asylrechts im GG.
Aber darauf dürften wir dank der jetzigen Regierung noch lange warten.

Ines Schulte | Mo., 23. Februar 2026 - 18:07

...so einst Westerwelle auf Wahlplakarten.

Schade, heute für mich keine Blumen! Mit dem Schild "wir haben dauerhaft geschlossen" bedankt man sich bei den Kunden für die schönen Jahre. Als ein Grund wird u.A. Personalmangel genannt. Und das in einen so freundlichen Arbeitsbereich?

Am 20.02. greift der Korrespondent Phillip Woldin in der WELT das Thema auf, daß viele junge ukr. Flüchtlinge, bes. Frauen, im Sozialbezug leben. ?

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.