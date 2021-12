So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Rund drei Monate nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wählte das Landesparlament am heutigen Dienstag die SPD-Spitzenkandidaten Franziska Giffey zur neuen Regierenden Bürgermeisterin der Hauptstadt. Giffey erhielt im ersten Wahlgang 84 der 139 abgegebenen Stimmen, mit Nein votierten 52 Abgeordnete, es gab zwei Enthaltungen und eine ungültige Stimme. Acht der 147 Abgeordneten nahmen nicht an der Abstimmung teil. Anschließend wurden die zehn Mitglieder ihres Senats ernannt, sechs Frauen und vier Männer. Nur zwei davon, Andreas Geisel (SPD) und Klaus Lederer (Linke), gehörten bereits dem vorherigen Senat an.

Als letzte der drei Koalitionsparteien hatte am Freitag auch die Linke grünes Licht für die Fortsetzung des Regierungsbündnisses gegeben. Bei einer Mitgliederbefragung votierten 74,9% der Teilnehmer für den Koalitionsvertrag und die Fortsetzung des Regierungsbündnisses mit SPD und Grünen. Bei diesen Parteien hatten Landesparteitage die Vereinbarung bereits zuvor mit 91,5 bzw. 96,4 % gebilligt.