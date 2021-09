Mit einer Mischung aus Schaudern und Spott blickt der Rest der Republik mal wieder auf die Hauptstadt. In jenen Teilen Deutschlands, in denen man auf eine funktionierende Verwaltung Wert legt, sind Szenen, wie sie am Sonntag in einigen Berliner Wahlbezirken zu erleben waren, schlicht unvorstellbar.

Wähler, die unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen müssen, weil Stimmzettel fehlen. Wahlhelfer, die sich willkürlich neue Regeln ausdenken, um der Situation Herr zu werden. Es ist haarsträubend, was bisher über das Berliner Wahlchaos bekannt geworden ist. Und zu erwarten ist: Es werden noch weitere Ungeheuerlichkeiten ans Licht kommen.