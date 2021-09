Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

In den vergangenen Jahren hat sich ein neues Genre entwickelt: der öffentliche Wahl-O-Mat-Test. Dabei beantworten die Spitzenkandidaten der Parteien unter Beobachtung von Journalisten die Fragen des Wahl-O-Mats, woraufhin dieser ausspuckt, zu wie viel Prozent die Antworten mit der eigenen Partei übereinstimmen. Sehr gerne würde man Olaf Scholz vor den jüngst veröffentlichten Wahl-O-Mat zur Berliner Abgeordnetenhauswahl setzen, um dann zu sehen, zu wie viel Prozent dieser alte, weiße Sozialdemokrat mit den Positionen seiner Hauptstadt-SPD eigentlich noch übereinstimmt.

Wie würde Scholz wohl, folgte er seinem Wissen und Gewissen, diese Position bewerten: „Die Parteien sollen ihre Listen für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus abwechselnd mit Frauen und Männern besetzen müssen.“ Seine Berliner SPD ist (mit Grünen und Linken) natürlich dafür, ungeachtet der Tatsache, dass derartige Gesetze in Brandenburg und Thüringen von den Verfassungsgerichten kassiert wurden, und sich auch das Bundesverfassungsgericht eindeutig geäußert hat.

Verfassungswidrige Vorhaben

Nicht etwa, weil wir in einem rechten, frauenfeindlichen Land lebten, sondern weil das ein nicht verfassungskonformer Eingriff in die Rechte der Parteien wäre. Jeder Partei steht es frei, sich derartige Regeln selbst zu geben – allerdings hat das Chaos um die Liste der Grünen im Saarland jüngst gezeigt, zu welchen Verwicklungen das führen kann. Wer diese Position aus nachvollziehbaren Gründen ablehnt, findet sich bei CDU, AfD, FDP und Freien Wählern (FW) wieder.

Ähnliches gilt für folgende Position: „In Berlin soll der Eintritt zu den staatlichen Museen für alle Berlinerinnen und Berliner frei sein.“ Rot-Rot-Grün hält das für eine gute Idee, AfD, CDU und FDP sind dagegen. Warum sollte diese Stadt auf die Ticket-Einnahmen von Menschen verzichten, die es sich leisten können, ein Museum zu besuchen? Nichts spricht dagegen, gleichzeitig Bedürftigen, Schülern, Studenten und Azubis einen kostenfreien Besuch zu ermöglichen.

Linke Wahlgeschenke

Es handelt sich um eines vieler Wahlgeschenke, die linke Parteien in Berlin ihren Wählern nach dem Motto „Alles für alle, und zwar umsonst“ versprechen. Öffentlicher Nahverkehr? Für Linke und Grüne gilt: klar, für umme. Immerhin hat sich die SPD an dieser Stelle zu einem Nein durchgerungen.

Von allen guten Geistern verlassen erscheinen die Sozialdemokraten derweil bei einem anderen Thema: Sollen Erzieher an Grundschulen das gleiche Gehalt wie Lehrer erhalten? Ja, sagt die SPD. Klar arbeiten beide in der Schule, aber die Qualifikation der beiden Berufsgruppen ist doch nicht gleichwertig: Ärzte und Krankenschwestern verdienen auch nicht dasselbe. Die SPD steht alleine mit ihrer Forderung, interessanterweise sind sich Linke und AfD hier einig in der Ablehnung dieser sozialdemokratischen Idee.

Braucht Berlin ein Landesmuseum für Migrationsgeschichte?

Mit der AfD, CDU und FW findet man sich bei zwei weiteren Fragen in einem Boot wieder, zu denen man auch als gestandener Sozialdemokrat kritisch stehen könnte:

1. „In Berlin soll ein Landesmuseum zur Migrationsgeschichte eingerichtet werden.“

2. „Kultur und Sprache der deutschen Sinti und Roma sollen finanziell stärker durch das Land gefördert werden.“

Sollte eine notorisch klamme Stadt wie Berlin sich ein weiteres Museum leisten? Braucht es für dieses Thema ein eigenes Museum, oder kann man Ausstellungen dazu nicht in einem der 170 (!!!) Museen der Hauptstadt veranstalten?

Ähnliches gilt für die finanzielle Förderung von Kultur und Sprache der deutschen Sinti und Roma, die – man achte auf die Formulierung – „stärker durch das Land gefördert werden“ sollen. Der Bund finanziert den Zentralrat der Sinti und Roma in Heidelberg mit jährlich 683.000 Euro, das Dokumentations- und Kulturzentrum, ebenfalls in Heidelberg, bekommt 2021 rund 1,5 Millionen Euro vom Bund. Auch das in Berlin ansässige „European Roma Institute for Arts and Culture“ wird von Auswärtigem Amt und Europarat finanziell unterstützt.

Und mal ganz am Rande: Wir sprechen hier von etwa 70.000 Angehörigen dieser Minderheit – so die Zahl des „Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma“. Angesichts der massiven Integrationsprobleme der Stadt – gerade mit eingewanderten Sinti und Roma – wäre das Geld in Sprachkursen oder sonstigen Integrationsmaßnahmen nicht besser angelegt?

„Sinti:zze und Rom:nja“

In der Begründung der SPD für ihre Unterstützung des Vorhabens ist man übrigens mitten in der Identitätspolitik angekommen. Von deutschen „Sinti:zze und Rom:nja“ ist dort die Rede. Welcher Normalbürger kann das verstehen? Auch die nationale Minderheit der Sorben nennt sich in der Eigenbezeichnung Serbja. In der Sprache echter Sozialdemokraten wären das heutzutage zumindest Serb:ja.

Eine weitere Position seiner Berliner SPD, bei der gerade Scholz nur mit geschlossenen Augen auf den richtigen Knopf drücken könnte: Hartz-IV. Wer hier der Meinung ist, dass Hartz-IV-Empfängern auch weiterhin Leistungen gekürzt werden, wenn sie Jobangebote ablehnen, findet sich eindeutig rechts von Rot-Rot-Grün.

Gegen Forschung zu militärischen Zwecken

Gleiches gilt für die Position: „An Berliner Hochschulen soll für militärische Zwecke geforscht werden dürfen.“ Man fragt sich: Woher sollen eigentlich (innovative) Rüstungsgüter kommen, mit der die Bundeswehr ausgestattet wird? Geliefert von Amazon oder Gorillas? Und selbst wenn man staatliche Hochschulen in der Forschung daran behindern sollte – laut dieser Formulierung könnte der Senat dies ja auch privaten Hochschulen verbieten. Mit Ideologie hat das viel, mit der grundgesetzlich garantierten Freiheit von Forschung und Lehre an den Hochschulen hat das nichts mehr zu tun.

Nochmal zurück zur Idee des Scholz-O-Mats: Womöglich tut dem Hamburger unrecht, wer ihn vor den Berliner Wahl-O-Mat setzt. Schließlich will er Bundeskanzler werden, nicht Berlins Regierender. Darauf steuert derzeit, trotz aller Plagiatsaffären, Franziska Giffey zu. Die, so hört man in der Hauptstadtpresse, wäre gar nicht so unglücklich über ein Ende von Rot-Rot-Grün und den Neubeginn in einem schwarz-rot-gelben Deutschlandbündnis. Angesichts der Positionierungen ihrer Hauptstadtpartei kommt man nicht umhin, sich das für die Zukunft Berlins zu wünschen.