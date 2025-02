Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Der Wähler hat gesprochen. Und wie an jedem der bis dato 21 Bundestagswahlsonntage, die es in Deutschland seit 1949 gegeben hat, sind mit Schließung der Wahllokale die Karten ganz neu gemischt worden. Seit 18 Uhr also ist alles anders. Wieder einmal. Und seit 20:15 Uhr wird dieses Anders-Sein Stück für Stück mit Leben gefüllt. Da nämlich wurde wieder einmal zur Elefantenrunde geladen – zur Zeit der großen Tiere. Ein guter Brauch seit dem Jahr 1969. Damals, nach dem Sieg des großen SPD-Übervaters Willy Brandt über die Union, hatten ARD und ZDF erstmals gemeinsam die Spitzenkandidaten der im Parlament vertretenen Parteien zu einer medialen Nachbesprechung geladen.

Aus allen Nähten Was damals mit drei Parteien recht übersichtlich daherkam, das platzte am heutigen Sonntag aus allen Nähten. Denn selten waren so viele „Elefanten“ im Raum wie nach dieser Bundestagswahl: Acht Parteienvertreter waren es, die sich ARD-Chefredakteur Oliver Köhr und ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten eingeladen hatten. Eine Fülle, die nicht zuletzt auch dem noch immer nicht abgeschlossenen Auszählungsprozess geschuldet war. Denn ob FDP und BSW noch im nächsten Bundestag vertreten sein werden, das war zu Beginn der Berliner Runde weiterhin unklar.