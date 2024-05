Nancy Faeser, Deutschlands Innenministerin, signalisierte Entschlossenheit: „Wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen.“ Richtig, oder? Endlich klare Worte zur Migration. Was ist falsch an Faesers richtigem Satz? Das entscheidende Wort: „Regeln“. Warum ist das Wort falsch? Verstößt ein Vergewaltiger gegen Regeln? Miss­achtet ein Messerstecher Regeln? Bricht ein Mörder Regeln? Verletzen Migranten zuhauf und immer häufiger das geregelte, das regelbasierte Zusammenleben? Das ließe sich regeln: durch Rausschmiss, was allerdings in der Regel nicht funktioniert.

Nancy Faesers Satz ist falsch, weil er den tatsächlichen Sachverhalt verschleiert: Die überproportionale Kriminalität von Tätern aus dem Migrantenmilieu ist kein Regelproblem wie das Überqueren der Fahrbahn bei Rot. Deshalb weist die ministerielle Wortwahl in die falsche Richtung: Ganz so schlimm ist die schlimme Kunde von den schlimmen Kriminellen wohl doch nicht. Sie finden sich einfach mit den Regeln hierzulande nicht zurecht. Dem Tatbestand, den die SPD-Politikerin benennt, ohne ihn zu benennen, wird nur ein anderer Begriff gerecht. Faesers Satz müsste dann lauten: „Wer sich nicht an das Gesetz hält, muss gehen.“ Denn darum geht es: um das Gesetz!