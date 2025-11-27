Maria Westphal, geboren 1984 in Recklinghausen, arbeitet als Oberstudienrätin an einem Kölner Berufskolleg und unterrichtet dort Deutsch, Sport und Politik. Die FDP-Politikerin trat 2025 als Kölner Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl an, heute ist sie Vorsitzende des FDP-Kreisverbands Köln sowie Mitglied im Landesvorstand der FDP NRW sowie im Bundesvorstand der FDP.

Die Berliner Grünen haben am vergangenen Wochenende ihr Spitzenduo für die kommende Wahl gekürt – und dabei wieder einmal demonstriert, wofür sie politisch stehen. Ob Wohnungsmarkt, Energie oder Verkehr, ihr Reflex ist stets derselbe: mehr Regulierung, mehr Verbote, mehr Bevormundung. Der Staat ist für sie ein allwissender, allmächtiger Taktgeber und der Bürger ein zu lenkendes Wesen, dem man Freiraum nur in homöopathischen Dosen zugesteht.

Gerade die Vorschläge zur Wohnungsbaupolitik offenbaren ein politisches Selbstverständnis, das zwar ideologisch sauber, doch wirtschaftlich weltfremd ist. So setzen die grünen Vorschläge zur „Rettung“ des Berliner Wohnungsmarkts vor allem auf Verbote. Mietendeckel, allgemeine Preisfixierungen und immer schärfere Einschränkungen für Investoren. Für die Grünen ist Regulierung stets der erste, zweite und letzte Reflex. Dass solche Eingriffe das Angebot verknappen, die Bautätigkeit dämpfen und langfristig die soziale Lage verschlechtern, stört in dieser Binnenlogik kaum. Der Markt, der eigentlich Entlastung schaffen könnte, wird politisch geknebelt, bis er schließlich kaum mehr atmen kann.

Kaum ein Markt reagiert so empfindlich auf politische Eingriffe wie der Wohnungsmarkt. Wer die Mieten deckelt, Investoren gängelt und Eigentümer mit ständig neuen Hürden konfrontiert, löst nicht das Problem, das er bekämpfen will, sondern verschärft es. Das Beispiel Berlin ist lehrreich: Forschungen des ifo-Instituts zeigten, dass der Berliner Mietendeckel kurzfristig zwar bestimmte Mieten dämpfte, gleichzeitig aber das Angebot an inserierten Wohnungen drastisch zurückging und die Marktsegmente sich in regulierte und nicht-regulierte Wohnungen aufspalteten. Das Wohnungsangebot im regulierten Segment brach stark ein: Sichtbar sank also die Miete für Wenige, doch unsichtbar verschwand gleichzeitig ein großer Teil des Angebots vom Markt. Wohnungen wurden nicht mehr inseriert, nicht mehr renoviert, nicht mehr gebaut. Regulierung erzeugt Mangel, denn Mietpreisdeckel und ähnliche Eingriffe reduzieren die Anreize für Vermieter und Investoren, Wohnungen bereitzustellen oder instandzuhalten, und führen so zu Verknappung, nicht zu Verbesserung.

Deutschland ist zu einem Land geworden, in dem vor lauter Regeln die Vernunft verliert. Bürokratie, Standards, Normen, Energieauflagen, Genehmigungsverfahren über Jahre hinweg – all das hat den Wohnungsbau bereits ausgebremst. Wenn die Grünen nun meinen, das Ganze mit weiteren Verboten retten zu können, ist das, als wollte man einen langsam verhungernden Patienten mit einer weiteren Diätkur behandeln. Die Wahrheit mag unbequem klingen, ist aber eigentlich sehr simpel: Ein Wohnungsmarkt lässt sich nicht wegregulieren. Er braucht Anreize, Freiräume, Tempo. Er braucht weniger Staat – und mehr Bauen. Er braucht Vertrauen statt Drohungen. Wohnungen kann man nicht einfach herbeiverordnen. Man muss sie planen, finanzieren, genehmigen – und bauen. Ein Mehr an Gesetzen schafft keine einzige neue Wohnung, sondern nur neue Aktenordner in unserem überbürokratisierten Land.

Grundlegende Regeln der Marktlogik werden kaum noch verstanden

Es ist verblüffend, dass immer weniger Menschen die grundlegenden Mechanismen der Marktwirtschaft zu verstehen scheinen. Offenbar ist bei vielen das ökonomische Grundverständnis verloren gegangen, dass Preise Signale sind, dass Knappheit nicht durch Verordnungen, sondern durch Investitionen überwunden wird. Besonders absurd ist die Vorstellung, Wohlstand sei ein Nullsummenspiel. In einer Marktwirtschaft wird schließlich niemand ärmer, weil andere erfolgreich sind oder reich werden. Wohlstand entsteht durch Produktivität, Risiko, Kapital, Arbeitsteilung – nicht durch politische Verknappung. Linke Politik stellt diese Realität regelmäßig auf den Kopf und ersetzt ökonomische Logik durch moralische Empörung. Doch die historischen Ergebnisse linker Bevormundungspolitik waren immer dieselben: Mangel, Stagnation und eine Verarmung der Breite der Bevölkerung – gerade auch derjenigen, die man angeblich schützen wollte.

Die Grünen inszenieren sich gern als moralische Hüter des „Guten“, als hätten sie allein den Schlüssel zu Gerechtigkeit und sozialer Tugend in der Hand. Wer ihre Politik kritisiert, wird nicht selten behandelt, als fehlten ihm grundsätzliches Mitgefühl oder gesellschaftliche Reife. Diese moralische Überhöhung ersetzt Argumente durch Haltung – ideologisch getriebene Politik, getarnt als vermeintlich höhere Moral. Der frenetische Applaus eines bestimmten Milieus für die Vorschläge der Grünen zeigt, dass es an vielen Stellen mittlerweile auch an ökonomischem Sachverstand, an Verständnis für Ursache und Wirkung fehlt.

Vermieter sollten um Mieter konkurrieren statt Mieter um Wohnungen

Am Ende stehen die Vorschläge der Grünen zur Bekämpfung der Wohnungsnot sinnbildlich für eine Politik, die mit großer Geste verspricht, die Schwächsten zu schützen, aber in Wahrheit genau ihnen am meisten schadet. Denn Mieter profitieren von Wohnungen. Und die entstehen eben nicht durch Verbote, sondern durch Bauen. Doch statt Hemmnisse abzubauen, vergrößert linke Politik ihren Werkzeugkasten der Gängelung: immer härtere Mietregeln, strengere Auflagen, teurere Standards, langsamere Verfahren. Was dabei herauskommt, ist ein Land, das das Bauen immer schwerer macht – um sich dann darüber zu wundern, dass niemand mehr baut.

Der Schaden ist längst national: Arbeitskräfte finden keinen Wohnraum in Städten. Familien können sich nicht niederlassen. Unternehmen verlieren Bewerber. Regionen stagnieren, weil Mobilität blockiert wird. Berlin steht mittlerweile symbolisch für den Niedergang einer politischen Idee: dass man Wohlstand verteilen kann, den man zuvor durch Regulierung zerstört hat. Doch statt zu lernen, dass Verbote keine Wohnungen erzeugen, wird die Lehre umgedreht: Wenn die Realität dem grünen Weltbild widerspricht, muss die Realität reformiert werden – notfalls per Gesetz. So wird Stück für Stück zerstört, was unser Land in der Vergangenheit wirtschaftlich so stark gemacht hat: Private Investitionen gehen immer mehr zurück, Eigentümer stehen unter Generalverdacht, „Miethaie“ zu sein, Investoren werden als Bedrohung wahrgenommen, Bauen wird als Problem und Wachstum als Zumutung tituliert – und am Ende sind dann ganze Märkte ein „moralisches Fehlkonstrukt“.

Liberale Lösungswege, wie man den Wohnungsmarkt wirklich entspannt – und dabei die Wirtschaft nicht gefährdet

Wer Wohnungsnot wirklich lindern will, muss dort ansetzen, wo es wirkt. Wir brauchen keine einseitigen Verbote, sondern liberale Maßnahmen, die Angebot und Planung beschleunigen, Kosten senken und Investitionsanreize setzen:

Genehmigungsverfahren beschleunigen und standardisieren:

Der Wohnungsbau braucht deutlich weniger Planungsbürokratie und klarere, einheitliche Abläufe. Gutachter weisen seit Jahren darauf hin, dass verkürzte Verfahren und der verstärkte Einsatz modularer Serienbauten wirksame Hebel sind, um schneller und kostengünstiger neuen Wohnraum zu schaffen.

Der Wohnungsbau braucht deutlich weniger Planungsbürokratie und klarere, einheitliche Abläufe. Gutachter weisen seit Jahren darauf hin, dass verkürzte Verfahren und der verstärkte Einsatz modularer Serienbauten wirksame Hebel sind, um schneller und kostengünstiger neuen Wohnraum zu schaffen. Infrastruktur und Bauland gezielt mobilisieren:

Kommunen müssen vorhandene Potenziale besser nutzen, indem sie Bauland aktivieren, Nutzungskonzepte schärfen und an geeigneten Orten konsequent nachverdichten. Gute Infrastruktur und eindeutige Vorgaben schaffen die Voraussetzungen dafür, dass zusätzliche Wohnungen überhaupt entstehen können.

Kommunen müssen vorhandene Potenziale besser nutzen, indem sie Bauland aktivieren, Nutzungskonzepte schärfen und an geeigneten Orten konsequent nachverdichten. Gute Infrastruktur und eindeutige Vorgaben schaffen die Voraussetzungen dafür, dass zusätzliche Wohnungen überhaupt entstehen können. Gezielte Förderung statt umfassender Preisfixierung:

Anstelle flächendeckender Eingriffe in den Markt braucht es Förderprogramme, die sozialen Wohnungsbau und energetische Sanierungen ermöglichen; idealerweise in Kooperation von öffentlicher Hand und privaten Investoren. Preisdeckel und starre Vorgaben dagegen verdrängen private Akteure und lassen das Angebot weiter schrumpfen.

Anstelle flächendeckender Eingriffe in den Markt braucht es Förderprogramme, die sozialen Wohnungsbau und energetische Sanierungen ermöglichen; idealerweise in Kooperation von öffentlicher Hand und privaten Investoren. Preisdeckel und starre Vorgaben dagegen verdrängen private Akteure und lassen das Angebot weiter schrumpfen. Rechts- und Planungssicherheit herstellen:

Investoren bauen nur, wenn politische Entscheidungen verlässlich sind und Projekte langfristig kalkulierbar bleiben. Fehlt diese Sicherheit, droht ein Rückzug aus dem Markt. Die Bundesregierung hat 2025 mit dem „Bau-Turbo“ erste Schritte zur Verfahrensbeschleunigung unternommen – ein Hinweis darauf, dass inzwischen immerhin von einigen politischen Akteuren im Bund erkannt wurde, wie dringend der Abbau bürokratischer Hürden ist. Steuerlich sollten attraktive Abschreibungsbedingungen das Bauen interessanter machen.

Fazit: Warum linke Verbotspolitik schadet

Durch häufigere und weitergehende Verbote wie Mietdeckel, starke Beschränkungen von Renditen oder restriktive Regeln für Investoren wird das Angebot an Wohnungen verkleinert, Modernisierung und Neubau werden weniger attraktiv, und der Verteilungskampf verstärkt sich – genau die Effekte, die Städte wie Berlin in den letzten Jahren erlebt haben. Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene wird das die Mobilität, Produktivität und letztlich das Wachstum beeinträchtigen. Wer also Mieter langfristig entlasten will, muss Angebotspolitik betreiben – Bauen beschleunigen, Bürokratie abbauen, gezielt fördern – statt vornehmlich mit Verboten zu antworten. Ein Land, das sich ernsthaft erneuern will, kann es sich nicht leisten, mehr Energie in Belehrung als in Problemlösung zu investieren.

Wenn die Grünen glauben, sie könnten den Wohnungsmarkt mit Verboten heilen, ist das keine Fürsorge – es ist Hybris. Und wenn sie aus ihrem Scheitern den Anspruch ableiten, noch tiefer in das Leben der Bürger eingreifen zu dürfen, dann wird aus Hybris Schaden. Deutschland braucht Wohnungen, keine grüne Pädagogik. Vernunft, nicht Verbotsromantik. Und, vor allem: Freiheit, nicht noch mehr Regulierung.