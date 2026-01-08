Iris Spranger (SPD), Berliner Senatorin für Inneres und Sport bei der Pressekonferenz des Berliner Krisenstabs
Iris Spranger (SPD), Berliner Senatorin für Inneres und Sport bei der Pressekonferenz des Berliner Krisenstabs / picture alliance/dpa | Michael Ukas

Versäumnisse des Berliner Katastrophenschutzes Helmut Schmidt würde sich im Grabe umdrehen

Bereits einen Monat vor dem Stromausfall bemängelte der Jahresbericht des Berliner Rechnungshofs eklatante Defizite im Katastrophenschutz. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zeigt keine Selbstkritik – andere Politiker traten schon wegen weniger zurück.

VON CLEMENS TRAUB am 8. Januar 2026 5 min

Ab den frühen Morgenstunden des Samstags versank der Berliner Südwesten im Dunkel. Kein Licht, keine Heizung, kein WLAN – nichts funktionierte mehr. Rund 45.000 Haushalte waren von dem großflächigen Stromausfall betroffen. Inzwischen steht fest: Der offenbar linksextreme Anschlag, zu dem sich eine gewisse „Vulkangruppe“ im Internet bekannte, hatte tragische Folgen. Eine 83-jährige Frau wurde während des Chaos tot in ihrer ausgekühlten Wohnung aufgefunden.

Thomas Veit | Do., 8. Januar 2026 - 17:33

Ich schrieb es schon bei einem anderen Beitrag zum Thema: gestern in einer RBB24-Sonderswndung: das reine Loblied von der schnell und effektiv handelndenden Berliner Verwaltung wurde dort durch Herrn Kai Wegener geradezu gesungen..., auf die 100% unkritischen Fragen des Moderators...

Nur glücklicke Berliner wurden interviewd, die alle ja sooo glücklich sind, dass der Strom - man staune! - schon seit Mittwoch wieder fließt..., und nicht erst am Donnerstag. 🤔

>> NULL! Kritik in der ganzen Sendung - auch nicht vom (System-) Moderator! KEIN EINZIGES WORT (WIRKLICH KEIN EINZIGES!) ZUR URSACHE ODER DEN VERMUTLICHEN VERURSACHERN!!! Das Wort 'Vulkangruppe' kam kein einziges Mal vor - in der gesamten Sondersendung zu genau diesem Vorfall nicht, trotz Bekennerschreiben...!?!?

>> AKTUELLE KAMERA pur...!! ÖRR als Staatshurensender, 100% identisch dort zu besichtigen - RBB24.

Ich könnte jetzt noch wütend werden..., über diese gezielte linksversiffte VOLKSVERDUMMUNG - VON EINEM CDU-MANN!! 😠

Eine ältere Dame beschwerte sich, man hätte doch einen Lautsprecher in den Innenhof ihrer Hochhauswohnanlage stellen können um die Leute besser zu informieren... - aber sonst? Keine Probleme!

Der Vorfall an sich... ...? Offensichtlich ein Naturereignis - kannste nix machen... ... 🤔

/🤣 - irre!

IngoFrank | Do., 8. Januar 2026 - 19:30

kein Ende …..
Begonnen am 31.12. fortgeführt am 04.01. und am 30.04. 26 gehts mit Sicherheit spätestens weiter bis zum Großkamftag am 1. Mai weiter…..
Wir waren immer ein zwei mal im Jahr in Berlin. Komödie am Kurfürstendamm….. waren immer Erlebnisse ebenso der Besuch der Berliner Musen. Für den Wiederaufbau des Schlosses spendeten wir auch …..
Nach Pöbeleien und Dauerlauf im Park beim Gesundbrunnen nach der Dauerbesetung muslimischer junger Männer durch selbige und Daueranmache in S & U Bahn unfähige Busfahrer im Nachtbus war’s das dann, zumindest für uns mit der „Hauptstadt“Berlin
MfG a d Erfurter Republik

