- Helmut Schmidt würde sich im Grabe umdrehen
Bereits einen Monat vor dem Stromausfall bemängelte der Jahresbericht des Berliner Rechnungshofs eklatante Defizite im Katastrophenschutz. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zeigt keine Selbstkritik – andere Politiker traten schon wegen weniger zurück.
Ab den frühen Morgenstunden des Samstags versank der Berliner Südwesten im Dunkel. Kein Licht, keine Heizung, kein WLAN – nichts funktionierte mehr. Rund 45.000 Haushalte waren von dem großflächigen Stromausfall betroffen. Inzwischen steht fest: Der offenbar linksextreme Anschlag, zu dem sich eine gewisse „Vulkangruppe“ im Internet bekannte, hatte tragische Folgen. Eine 83-jährige Frau wurde während des Chaos tot in ihrer ausgekühlten Wohnung aufgefunden.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.