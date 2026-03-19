- Wenn Herkunft vor Leistung steht
Das Land Berlin stellt im Öffentlichen Dienst Herkunft über Leistung – und verstößt damit gegen die Verfassung. Jetzt hat Berlins Justizsenatorin diese Praxis für den Justizbereich gestoppt. Und schon ertönt der Aufschrei von links.
Ein Bewerber mit besseren Examensnoten wird im Berliner Justizdienst nicht einmal zum Gespräch eingeladen – während das Anschreiben eines schlechter bewerteten Kandidaten mit Migrationshintergrund berücksichtigt wird. Klingt zunächst überzogen, kam in den vergangenen Jahren jedoch immer wieder vor.
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