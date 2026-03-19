Felor Badenberg
Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) / picture alliance/dpa | Christophe Gateau

Berliner Justizpolitik Wenn Herkunft vor Leistung steht

Das Land Berlin stellt im Öffentlichen Dienst Herkunft über Leistung – und verstößt damit gegen die Verfassung. Jetzt hat Berlins Justizsenatorin diese Praxis für den Justizbereich gestoppt. Und schon ertönt der Aufschrei von links.

VON JAN UPHOFF am 20. März 2026 5 min

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Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

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Ein Bewerber mit besseren Examensnoten wird im Berliner Justizdienst nicht einmal zum Gespräch eingeladen – während das Anschreiben eines schlechter bewerteten Kandidaten mit Migrationshintergrund berücksichtigt wird. Klingt zunächst überzogen, kam in den vergangenen Jahren jedoch immer wieder vor.

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IngoFrank | Fr., 20. März 2026 - 07:33

Von den Linken !
Danach sollte eine Mauer um Berlin gezogen werden und die Stadt sich selbst ihrem Schicksal überlassen werden.
Allerdings sollten vorher die Sammlungen der Berliner Museen ausgelagert werden, um die Bestände gegen Rückgabe und Veräußerung zu schützen und auf die Museen der Rest- Republik zu verteilen. So könnte ich mir und meinen Enkeln vielleicht das Erlebnnis des Betrachtens der Ausstellungsstücke aus dem Naturkundemuseum erfüllen. Denn in diese Stadt Berlin synthetisch für den Zustand dieses Landes, lehne ich ab zu besuchen. Zu dreckig, zu unfreundlich, zu ungesittet, zu gefährlich …… leider.
Mit besten Grüßen a d Erfurter Republik

Thomas Veit | Fr., 20. März 2026 - 09:09

Nowotsch hier. Für (ausschließlich) diese sollten wir jetzt ein großzügiges Thüringer Asylrech einrichten - dafür, Erstwohnungen haben wir hier, und Augenärztemangel auch... ... 😊 /Ironie

PS: Sie müssen natürlich bei der Einreise glaubhaft versichern nicht 'Die Grünen' zu wählen, hier zur Landtagswahl. Die Linke und alles andere ist möglich, aber NICHT KGE!! [am besten natürlich sie schlössen sich dem Thüringer Mainstream am, politisch... 😉]

Grüße nach Erfurt - die neue Hauptstadt, wenn Berlin dann eingemauert ist..., mit einer 'Ring-Brandmauer alter Bauart'..., oder so?

Ja, ich habe in einem Grenzregiment 1 1/2 Jahre gedient, bei den Pionieren.
Als „Schreiber“ mußte ich selten an den „Strich“ doch was ich gesehen habe hat mir gereicht. Damals wurden die Sebstschussanlagen installiert , der Molli (ein schienengebundenes Gefährt, das automatisch auf die Straße fuhr um das flüchtende Auto an der Flucht zu hindern) , Kolonnenweg Zaun Panzersperrgraben &&& gebaut. Als ich mit meiner Frau am 10.11.89 über Duderstadt nach Göttingen mit unserem Trabbi fuhren sind wir genau über die beschriebene Straße gefahren. Ich konnte alles meiner Liebsten gut erklären ….
Ihre Frage an mich vergesse ich nie: Wer hat sich das alles ausgedacht ?
Das allerdings, frage ich mich heute auch „des Öfteren“ ? Wer denkt sich das alles aus ? Ich hätte es nie geglaubt, das ich mir solch eine Frage noch ein mal stellen muss.
Beste Grüße ins Weimaer Land

Urban Will | Fr., 20. März 2026 - 08:17

mus. Nur weil verblendete, völlig irre Linksgrünwoke behaupten, es können gegenüber „Weißen“ keinen Rassismus geben, stimmt das noch lange nicht.
Die hier nun gestoppten Auswahlverfahren sind blanker Rassismus in übrigens doppelter Hinsicht. Gegenüber den aufgrund ihrer Herkunft abgelehnten „Biodeutschen“ und gegenüber den aufgrund ihrer Herkunft bevorzugten Menschen mit Migrationshintergrund, denen diese hirnverbrannten Über-Moralisten offensichtlich die Fähigkeit zum selbstständigen Leben absprechen.
Wer einen juristischen Abschluss hat, von dem kann man ausgehen, dass er dieses führen kann, unsere Sprache spricht, etc.
Ich schreibe das nicht zum ersten Mal und hoffe, die Zensur ist gnädig.
Der übelste Rassismus (nach dem der Nazis, die sich hieraus das „Recht“ nahmen, andere umzubringen) ist der, der Menschen anderer Herkunft, Hautfarbe, etc. die Fähigkeit abspricht, ein eigenständiges, nicht durch Privilegien erleichtertes Leben führen zu können. Der Rassismus der Linksgrünwoken.

Achim Koester | Fr., 20. März 2026 - 08:48

da sie das Einstellungskriterium der Eignung ignoriert, um geringer qualifizierten, aber willfährigen Bewerbern den Vorzug zu geben. In Berlin führt das so weit, dass Polizeianwärter oft nicht einmal richtig deutsch können.

„Sie (Grünen und Linke) werfen Badenberg einen „Alleingang“ vor, sprechen von einer Kompetenzüberschreitung und argumentieren, dass nicht eine Senatorin, sondern allein Gerichte über die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes entscheiden“.

Genau darin liegt das erstaunliche dieser Vorgehensweise: in 5 Jahren hat es keine Partei für nötig gefunden, diese Vorgehensweise durch das Verfassungsgericht überprüfen zu lassen!

„Juristische Verfahren werden folgerichtig auch nicht mehr danach beurteilt, ob sie neutral und nachvollziehbar sind, sondern danach, ob sie die „richtigen“ Resultate hervorbringen“.

Wer wundert sich dann noch über die milden Urteile von Straftätern mit „Migrationsgeschichte“. Genau die Vertreter politischer Parteien, die der AfD eine Diskriminierung nach ethnischen Gesichtspunkten vorwerfen, machen es hier selbst, nur dass sie die autochthone Bevölkerung, im Grunde ihre (früheren) pot. Wähler, benachteiligen.

Wo blieb der mediale Shitstorm, die Massenproteste vor 5 Jahr

Thomas Veit | Fr., 20. März 2026 - 08:58

"Bewerber werden nicht mehr nur ausschließlich nach Leistung sortiert, sondern zunächst einmal nach Herkunft getrennt." >> DAS ist ja schon RASSISMUS an sich...! Aber sicher...

Ich erweitere ab heute nach diesem Artikel meinen Wortschatz von bisher 'Linksgrünwoke' auf 'Linksgrünwokegaga' - eindeutig.

Aber DAS bestellt eben der (Berliner?) Wähler..., u.a., sieh mal an... ... 🤔 /Ironie

A. Brand | Fr., 20. März 2026 - 09:03

von der linksextremen Verwaltung praktiziert wird Rassismus und Diskriminierung!

Menschen nach rassischen Merkmalen auszusuchen ist Rassismus in Reinform! Da gibt es auch keinen Interpretationsspielraum!

Dazu ist es eine offene Diskriminierung deutscher Bewerber!

Da soll noch einer sagen, rechte wären Rassisten.

Die Linke versucht auch auf diesem Weg ihre Macht zu zementieren, wenn 40% der Staatsangestellten einen Migrationshintergrund haben, dann wird es für Parteien wie die AfD immer schwieriger echte Reformen auf den Weg zu bringen. Es ist zudem davon auszugehen, daß es diese gesetzeswidrige „Praxis“ auch in anderen Verwaltungen gibt.

Pervers ist das, was in diesem Land vorgeht!

„Wer also dieses Prinzip aufweicht, verändert …… das Selbstverständnis staatlicher Neutralität – und damit eines der Kernprinzipien des liberalen Rechtsstaats im ursprünglichen Sinne.“

Lieber Herr Uphoff, staatliche Neutralität und Rechtsstaat gibt es doch schon lange nicht mehr in Deutschland.

A. Brand | Fr., 20. März 2026 - 09:20

Es macht echt keinen Spaß mehr, alles was irgendwie auch nur ansatzweise kritisch und gegen links ist, wird blokiert.

Es wäre schön wenn man am konkreten Beispiel eine Mitteilung bekäme, warum ein Post blockiert wird.

Wenn ich nur noch übers Wetter schreiben darf, dann brauche ich das alles nicht mehr!

schreibenden zu können ODER jeder Forist:innen eine ENIGMA, heute natürlich als App mit 256 möglichen Walzenstelungen, welche stündlich! aktualisiert werden müssen..., mit der kostenpflichtigen Enigmawalzenaktuallisierungsapp (by ZDF)... ... ... /😉🤪🤣🤣🤣

Ich bekomme die wirklichen Grenzen der Cicero'schen Offenheit auch gelegentlich zu spüren. Wir schreiben doch alle in erster Linie zur momentanen "Frustabfuhr" und der Zweck ist ja erfüllt, sobald man auf "Speichern" drückt. Ich habe so immerhin gelernt, daß es auch beim Cicero "streng geschützte Arten gibt.

Richtig Frau Arenz, es ist Herr Brand.

Wenn man noch nicht einmal das Wort „Krebsgeschwür“ in Verbindung mit gewissen politischen Strömungen verwenden darf, obwohl gerade dieser lesenswerte Artikel auf den Staat übertragen, genau das beschreibt, was Krebs mit einem Menschen macht, dann geht das einfach zu weit.

Ich habe viel Verständnis für alles mögliche, das aber ist witzlos.

Günter Johannsen | Fr., 20. März 2026 - 11:43

Kommunismus und NationalSOZIALISMUS bedingen einander: Der Eine kommt ohne den Anderen nicht aus. Beide verweigern die Realität. Deshalb sind sie wie ein Krebsgeschwür. Wenn man es nicht gänzlich ausmerzt, kommt es immer wieder!

Stil (hoffentlich) dazu meinen Unsinn im Sinne einer 'Frustabfuhr' geschrieben, ABER die Wirkung derartiger intransparenzer Zensur leichtfertig zu unterschätzen möchte ich trotzdem nicht anraten.

Es fängt damit an, dass sich in direkter Art schreibenden Foristen vom Forum trennen, obwohl sie vielleicht zur Diskussion durchaus beitragen könnten, nur die Wortwahl stimmt halt nicht - eventuell?, und andere erst garnicht anfangen zu schreiben, weil sie davon ausgehen müssen dass sich ihr Betrag in Luft auflöst..., wozu also dann überhaupt noch schreiben?

Ein intransparent überzensiertes Forum ist ein Fake-Forum.

das ist mir auch heute wieder durch den Kopf gegangen. Nicht Inhalte werden bewertet, sondern es wird durch eine offensichtlich sehr einfach gestrickte „KI“ nach Stichworten und Kombinationen solcher gefiltert.

Wenn nicht mehr mit dem selben Maßstab ge-/bewertet wird, sondern Inhalte bezogen auf politische Richtungen, Parteien und oder Protagonisten unterschiedlich ge-/bewertet werden, dann ist das Zensur! Vergleich Gerichtsurteile zu Weidel und zu N. Fräser.

Das mag im Sinne der grünlinks gesteuerten BNetzA und ihren antidemokratischen und antifreiheitlichen Petz-Anstalten sein, es ist und bleibt aber Zensur und Zensur und (liberale) Demokratie schließen sich aus.

Michael Kühnapfel | Fr., 20. März 2026 - 09:56

Interessant, das in diesem Fall der Grundgesetzverstoß thematisiert wird. Es ist doch wirklich nichts Neues: die Frauenquoten funktionieren doch genauso, sind aber etabliert. Auch hier haben wir einen Grundrechtsverstoß, auch hier sollten eigentlich Qualifikation, Eignung und Befähigung die Kriterien sein, nicht das Geschlecht.
Begründet wird diese Quote mit dem fiktiven Patriarchat als Strohmann.
Man darf sich doch nicht wundern, wenn dieses erfolgreiche Konzept auf immer weitere Bereiche, hier die Herkunft, übertragen wird.
Es ist gut, dass das thematisiert wird, das es Widerstand gibt, aber es kann nur dann zu etwas führen, wenn alle diese Mechanismen der Ausgrenzung und des Grundgesetzabbaus beendet werden - und klar angesprochen.
Denn, machen wir uns doch nichts vor: die Zerstörung des Grundgesetzes begann vor über 30 Jahren mit der Geschlechterquote.

Menzel Matthias | Fr., 20. März 2026 - 10:34

Alles wie in der DDR! Studieren vor allem durften Kinder von Arbeitern und Bauern, von Bonzen natürlich auch. Wieso hatten wir eigentlich 1989, wenn uns dieses System wieder einholt? Danke CDU/CSU und deren „Praktiker der Welt“!
Ein Honecker kommt vor Lachen und Freude darüber nicht in den Schlaf.

Heidemarie Heim | Fr., 20. März 2026 - 10:50

Ich glaube die am um Neutralität bemühtesten
Menschen waren die Mütter und Väter unserer Verfassung, die am eigenen Leib erfuhren, zu was Rassismus in Reinform in einem Regime wie unter den Nazis führen konnte. Umso erstaunlicher, dass dieses von 65 Abgeordneten verfasste Werk zu einer der später global angesehensten Demokratien, eigentlich nur eine "provisorische Ordnung" darstellen sollte. Ich stelle mir gerade vor, wie 65 heutige Abgeordnete aus verschiedenen Parteien vor solch eine Herausforderung gestellt auch nur einen Hauch dessen fertig brächten, was unseren gemeinsamen Staat und unsere Gesellschaft bis heute zusammenhält.
Und genau diese und andere nehmen es sich heraus darüber stehen zu wollen?!
Mehr fällt mir als überzeugte Demokratin und Bewunderin der oben erwähnten Mütter und Väter zu den heutigen Praktizierenden und den Folgen für uns alle nicht ein! Danke für das Gespräch geehrter Herr Uphoff;)! MfG

@Heidemarie Heim, Nach 1945 bemühten sich die Deutschen neutral, liberal, politische Mitte zu sein, um überhaupt gegenüber der Weltgemeinschaft wieder akzeptiert zu werden, nachdem man zwei Weltkriege vom Zaun brach und nach beiden Kriegen als globale Idioten da stand. Was aber keineswegs zu besseren, neuen Menschen macht, weil die Natur des Menschen nicht umgeformt werden kann. Die Deutschen machen alles gründlich und abribisch, Postives wie Negatives. Das unterscheidet Deutsche von anderen Völkern, die gelassener das politische und gesellschaftliche Dasein wahrnehmen. Sicherlich werden Deutsche den nächsten Weltkrieg nicht zu verantworten haben, da die derzeitigen Deutschen viel zu memmenhaft und verweiblicht sind/wurden. Aber diese exzessive Gegenrichtung ist auch kein Garant für Wohlstand, Frieden und Gelassenheit. Die Polarisierung der westlichen Welt in ausschliesslich links und rechts ist der Abgesang des freiheitlichen Systems.

Günter Johannsen | Fr., 20. März 2026 - 11:35

muss sich keiner wundern, dass unser Land auf allen Ebenen abstürzt:
Schauen wir uns doch die Straßen, Bahnhöfe, Politik, Wirtschaft, Journaille .. und .. und .. und .. an! Alles erinnert mich an DDR-Verhältnisse!
Nicht mehr Können und Qualität sind gefragt, sondern Herkunft, politisch linke Einstellung, sogar Religion (Islam) wird bevorzugt ... 🤕🤡

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