Berliner Justizpolitik - Wenn Herkunft vor Leistung steht

Das Land Berlin stellt im Öffentlichen Dienst Herkunft über Leistung – und verstößt damit gegen die Verfassung. Jetzt hat Berlins Justizsenatorin diese Praxis für den Justizbereich gestoppt. Und schon ertönt der Aufschrei von links.