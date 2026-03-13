Ein Embleme des Islams, der Halbmond, steht auf einer Berliner Moschee
Ein Embleme des Islams, der Halbmond, steht auf einer Berliner Moschee / picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Berliner „Tag gegen Islamfeindlichkeit“ Das Trojanische Pferd des politischen Islam

Berlin möchte ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen – doch in Wirklichkeit stärkt der Gedenktag vor allem den politischen Islam. Begriffe wie „Islamfeindlichkeit“ und „antimuslimischer Rassismus“ erschweren Kritik am Islamismus und verschleiern Konflikte in Schulen und sozialen Milieus.

VON CLEMENS TRAUB am 15. März 2026 7 min

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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„Antimuslimischer Rassismus“ – kaum ein politischer Begriff hat in Deutschland in so kurzer Zeit eine solche Karriere gemacht. Noch vor wenigen Jahren tauchte er vor allem in aktivistischen Netzwerken und akademischen Seminaren auf. Heute steht er in Parteiprogrammen, in Förderleitlinien – und in Berlin markiert er erstmals einen offiziellen Gedenktag.

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IngoFrank | So., 15. März 2026 - 11:48

Punkt !
Weil er seine Religion u.a. über das ( deutsche) Recht stellt. Und sein erklärtes Ziel ist, einen Islamischen Staat auf deutschen Boden zu errichten.
Wenn das die Berliner versammelten Party- Linken das anders sehen ….o.k. dann sollen sie aber auch zusehen, woher das Geld für derartige Veranstaltungen herkommt ….. Vom Länderfinanzausgleich ? Wohl nicht !
Ich freue mich schon auf den ersten Linken muslimischen Bürgermeister …,Dann versinkt endgültig Berlin im Chaos ….. Hoffentlich ist der Innenminister Dobrindt so schlau, die wertvollsten Museumsstücke auszulagern um sie nicht den Händen der Kriminellen islamischen Clans zu überlassen ……
Mit besten WE- Grüßen a d Erfurter Republik

Christa Wallau | So., 15. März 2026 - 12:44

die unter der gnadenlosen Herrschaft des Islams leiden, werden von denen, die sich als Gutmenschen dünken, völlig vergessen und schmählich verraten - und das alles unter dem Deckmantel von Toleranz und Nächstenliebe!
Es widert mich an!
Als Christin bin ich dazu verpflichtet, zuerst an meine Glaubensbrüder und -schwestern zu denken, wenn es gilt, materielle Hilfe und geistige Unterstützung zu leisten.
Ich kann die Bischöfe nicht verstehen, die sich neben Imame stellen und so tun, als beteten sie
denselben Gott an.
Zwischen Islam und Christentum gibt es Querverbindungen, aber der Kern des Glaubensbekenntnisses beider Religionen kann
unterschiedlicher nicht sein.
In Deutschland findet gerade ein beispielloser Verrat aller Werte statt, auf denen dieses Land einmal aufgebaut war - aus Dummheit und
menschlicher Hybris.
Dies wird bittere Folgen für alle haben, die hier leben, und viele Nachkommen dürften ihre
leichtsinnigen Vorfahren verachten und verfluchen - zu Recht!

Christa Wallau | So., 15. März 2026 - 12:50

Jürgen Habermas, der gerade verstorbene bekannte deutsche Philosoph (*1929), hat als Agnostiker (!) folgendes geschrieben:

"Das Christentum ist für das normative Selbstverständnis der Moderne nicht nur eine Vorläufergestalt oder ein Katalysator gewesen.
Der egalitäre Universalismus, aus dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben, von autonomer Lebensführung und Emanzipation, von individueller Gewissensmoral, Menschenrechten und Demokratie entsprungen sind, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeits- und der christlichen Liebesethik. In der Substanz unverändert, ist dieses Erbe immer wieder kritisch angeeignet und neu interpretiert worden.
DAZU GIBT ES BIS HEUTE KEINE ALTERNATIVE.
Auch angesichts der aktuellen Herausforderungen einer postnationalen Konstellation zehren wir nach wie vor von dieser
Substanz. Alles andere ist postmodernes Gerede." "Zeit der Übergänge" (2001)

Heute stehen wir in Westeuropa davor, dieses Erbe endgültig zu verspielen.

Chris Groll | So., 15. März 2026 - 13:50

Möchte auf Peter Hahnes Fragestellung verweisen: "Warum macht ihr uns kaputt?"
Ebenso paßt sehr gut zum Artikel "Neukölln ist Rotherham – nur auf Deutsch".
Es ist die vollkommene Unterwerfung unter den Islam.
"Unterwerfung" von Michel Houellebecq sollte jeder gelesen haben.
Und was die Wähler betrifft, darüber will ich nicht mehr sprechen. Eltern/Großeltern geben ihre Kinder/Enkelkinder dieser Unterwerfung preis.

Und was die Kirche betrifft:
Zweites Vatikanisches Konzil, November 1964
"Aber der Heilsplan schließt auch diejenigen ein, die den Schöpfer anerkennen, in erster Linie unter denen die Muslime sind: diese bekennen sich, den Glauben Abrahams zu halten, und zusammen mit uns verehren sie den einen, den barmherzigen Gott, den Richter der Menschheit am letzten Tag."
Es wurde Allah mit dem christlichen Gott gleichgesetzt. Was für eine Farce.
Sprüche 3:13:
"Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt, und dem Menschen, der Einsicht gewinnt."

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