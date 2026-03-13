- Das Trojanische Pferd des politischen Islam
Berlin möchte ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen – doch in Wirklichkeit stärkt der Gedenktag vor allem den politischen Islam. Begriffe wie „Islamfeindlichkeit“ und „antimuslimischer Rassismus“ erschweren Kritik am Islamismus und verschleiern Konflikte in Schulen und sozialen Milieus.
„Antimuslimischer Rassismus“ – kaum ein politischer Begriff hat in Deutschland in so kurzer Zeit eine solche Karriere gemacht. Noch vor wenigen Jahren tauchte er vor allem in aktivistischen Netzwerken und akademischen Seminaren auf. Heute steht er in Parteiprogrammen, in Förderleitlinien – und in Berlin markiert er erstmals einen offiziellen Gedenktag.
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