Berliner „Tag gegen Islamfeindlichkeit“ - Das Trojanische Pferd des politischen Islam

Berlin möchte ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen – doch in Wirklichkeit stärkt der Gedenktag vor allem den politischen Islam. Begriffe wie „Islamfeindlichkeit“ und „antimuslimischer Rassismus“ erschweren Kritik am Islamismus und verschleiern Konflikte in Schulen und sozialen Milieus.