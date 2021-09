Lange Schlangen vor den Wahllokalen, in einigen noch mehrere Stunden nach der offiziellen Schließung, fehlende oder falschen Bezirken zugeordnete Stimmzettel. Das liest sich wie aus einem Bericht von OSZE-Wahlbeobachtern über Vorgänge bei Wahlen in Ländern mit unzureichend gefestigten demokratischen Strukturen. Doch abgespielt hat sich das am Sonntag in Berlin, der deutschen Hauptstadt.

Die ersten Reaktionen der für die Durchführung der Wahlen verantwortlichen Stellen folgen einem altbekannten Muster. Man wisse nicht, warum das passieren konnte, und außerdem sei die Herausforderung für einen reibungslosen Ablauf diesmal besonders hoch gewesen. Das ist zweifellos richtig. Für Verzögerungen in den Wahllokalen sorgten mehrere Faktoren: die Corona-bedingten Hygieneregeln und die Komplexität dieser Wahlen. Denn die Berliner waren aufgefordert, gleich sechs Kreuze zu machen, je zwei für die Erst- und Zweitstimmen bei den Wahlen zum Bundestag und dem Abgeordnetenhaus, eines für die Bezirksparlamente und ein weiteres für oder gegen den Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne.