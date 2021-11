So erreichen Sie Antje Hildebrandt:

Berlin ist immer für ein „Ach, kiek an“ gut. Erinnern Sie sich noch an die Bilder von der Berliner Abgeordnetenhaus- und Bundestagswahl? Kilometerlange Schlangen vor den Wahllokalen. Menschen, die mitunter stundenlang ausharrten, um ihr Kreuz zu machen. Die verzweifelt an der Tür rüttelten, als Wahllokale schließen mussten, weil es nicht genug Stimmzettel gab. Und irgendwann der stumme Schrei: „Ich bin ein Wähler, ich will hier rein.“

Für jeden Stadtimagepfleger wären solche Bilder der absolute GAU. In Berlin nimmt man sie schulterzuckend zur Kenntnis. Das Chaos in der Hauptstadt ist längst zum Normalzustand geworden. Ditt is eben Berlin.

Burnout-Gefahr: 90 Prozent

Schrottautos, die einfach am Straßenrand abgestellt werden, weil ihre Halter wissen, dass das Ordnungsamt sagt, die Polizei sei zuständig und die Polizei sagt, nicht unser Ding, rufense mal das Ordnungsamt an. Baustellen, die sich mit der Geschwindigkeit einer Wanderdüne bewegen.

Geburts- oder Sterbeurkunden, auf die man wochen-, nein manchmal sogar monatelang warten muss, weil die Bezirksämter über Jahre hinweg kaputtgespart wurden und die verbliebenen Mitarbeiter so überlastet sind, dass die Wahrscheinlichkeit bei 90 Prozent liegt, dass sie gerade wegen Burnouts zur Kur, in der Reha oder im Krankenhaus sind oder dass man ihnen den Stempel persönlich in die Hand drücken muss, damit sie ihn mit letzter Kraft aufs Papier drücken.

Stadt der organisierten Verantwortungslosigkeit Das alles ist kaum geeignet, um Werbung für den Standort Berlin zu machen. Es wird auch nicht dadurch besser, dass die Stadt aus zwölf Bezirken besteht, die alle ihre eigenen Gesetze haben. Es ist vom Feeling her ein völlig anderes Gefühl, ob man in Friedrichshain-Kreuzberg lebt, wo auf einen Einwohner drei Kneipen kommen, im Prenzlauer Berg („Schwabylon“) oder in Spandau – der einzigen Kleingarten-Kolonie der Welt mit eigenem ICE-Anschluss (wovon die Berliner aber erst erfuhren, als der noch amtierende Verkehrsminister Andreas Scheuer hier mal mit einem Triebwerkschaden liegen blieb).