Berlins Regierender Bürgermeister in der Kritik - Großes Tennis für Kai Wegner

Berlins Regierungschef musste sich vorwerfen lassen, während des verheerenden Stromausfalls nicht vor Ort gewesen zu sein. Jetzt stellt sich heraus: Kai Wegner war stattdessen Tennisspielen. Die CDU stärkt ihm dennoch den Rücken. Es wird tragisch enden.