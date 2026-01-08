- Großes Tennis für Kai Wegner
Berlins Regierungschef musste sich vorwerfen lassen, während des verheerenden Stromausfalls nicht vor Ort gewesen zu sein. Jetzt stellt sich heraus: Kai Wegner war stattdessen Tennisspielen. Die CDU stärkt ihm dennoch den Rücken. Es wird tragisch enden.
Eine politische Lichtgestalt war Kai Wegner noch nie. Und hätte es im Februar 2023 keine Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gegeben, wäre der gelernte Versicherungskaufmann aus Spandau auch niemals Regierender Bürgermeister geworden. Wegner ist also in gewisser Weise Profiteur der legendären Dysfunktionalität einer Hauptstadt, wo der ursprüngliche Wahlgang vom 26. September 2021 von derart großen Unregelmäßigkeiten geprägt war, dass er vom örtlichen Verwaltungsgerichtshof für ungültig erklärt wurde. Das alles hätte ein Ansporn sein können, endlich aufzuräumen mit den elenden Berliner Verhältnissen, derer wegen Deutschlands Kapitale sich ein ums andere Mal lächerlich macht. Es kam anders.
