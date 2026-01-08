Kai Wegner
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner am Montag bei einer Pressekonferenz zum Stromausfall / picture alliance / Chris Emil Janßen

Berlins Regierender Bürgermeister in der Kritik Großes Tennis für Kai Wegner

Berlins Regierungschef musste sich vorwerfen lassen, während des verheerenden Stromausfalls nicht vor Ort gewesen zu sein. Jetzt stellt sich heraus: Kai Wegner war stattdessen Tennisspielen. Die CDU stärkt ihm dennoch den Rücken. Es wird tragisch enden.

VON ALEXANDER MARGUIER am 8. Januar 2026 5 min

Alexander Marguier

Autoreninfo

Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

So erreichen Sie Alexander Marguier:

Zur Artikelübersicht

Eine politische Lichtgestalt war Kai Wegner noch nie. Und hätte es im Februar 2023 keine Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gegeben, wäre der gelernte Versicherungskaufmann aus Spandau auch niemals Regierender Bürgermeister geworden. Wegner ist also in gewisser Weise Profiteur der legendären Dysfunktionalität einer Hauptstadt, wo der ursprüngliche Wahlgang vom 26. September 2021 von derart großen Unregelmäßigkeiten geprägt war, dass er vom örtlichen Verwaltungsgerichtshof für ungültig erklärt wurde. Das alles hätte ein Ansporn sein können, endlich aufzuräumen mit den elenden Berliner Verhältnissen, derer wegen Deutschlands Kapitale sich ein ums andere Mal lächerlich macht. Es kam anders.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Hans Jürgen Wienroth | Do., 8. Januar 2026 - 13:38

Warum sollte ausgerechnet der Berliner Bürgermeister aus der Reihe von "aufgestiegenen Sprücheklopfern" herausragen?

Mit seinem Fernbleiben ist er doch in guter, prominenter Runde.

Sabine Lehmann | Do., 8. Januar 2026 - 13:53

Ein tragisches Ende ist hier m.E. eher nicht zu befürchten. Oder sollte ich besser sagen nicht zu hoffen?
Auf jeden Fall weiß man von der Benutzung sogenannter Teflon-Pfannen, da bleibt nichts haften, es perlt ab. Und da die Beschichtung bei der agierenden Mischpoke mit den letzten zehn Jahren an undurchdringlicher Dicke und Stabilität eher zugenommen als abgenommen hat, ist es so gut wie sicher, dass auch der Björn Borg unter der Berliner CDU da keine Ausnahme machen wird.
Früher trat man/frau schon zurück, wenn der Hauch eines Anfangsverdachtes auf Inkompetenz durch das Amtszimmer wehte. Heute hingegen kann man quasi alles was bei drei nicht auf dem Baum ist versemmeln, ganz im Gegenteil, für seine Unfähigkeit und veritable Schadenbilanz hagelt es Preise, Auszeichnungen, Orden und Belobigungen. Sicher sieht man Herrn Wegner und seine atemberaubend begabten Östrogenvertreterinnen demnächst bei einer Preisverleihung für besondere Verdienste in schwersten Krisenzeiten. Wetten?

Urban Will | Do., 8. Januar 2026 - 14:17

nicht nur seine Kabinettsmitglieder (politischen Einfluss!) verscherbelt, um Kohle zu machen, sondern danach auch noch schamlos log? Oder der Ober-Lügenbold im Kanzleramt selbst, der so ziemlich jedes Wahlversprechen brach, womit er antrat und sich hat wählen lassen.
Verkommenheit, Lügen und Schäbigkeit sind die Wahrzeichen deutscher Politik. Und das schon seit langem.
Diese Obrigkeit ist es nicht mal mehr wert, dass man sie verachtet.

Aber man muss es auch sagen: so lange sie gewählt werden, werden sie da bleiben. Es liegt am Wähler, diese Gestalten dahin zu schicken, wo sie hingehören: auf den Müllhaufen der Geschichte.
Wer also noch immer Union und andere wählt, unterstützt das hier so treffend beschriebene Milieu. Das betrifft nicht nur die Hauptstadt, es betrifft auch das gesamte Land.
Werte wie Ehrgefühl und Verantwortung wurden längst vernichtet. Merkel fing damit an. Und ihre Nachfolger machten weiter.
Mal gespannt, wann sie endlich aufwachen und kapieren, die Schafe.

Dorothee Sehrt-Irrek | Do., 8. Januar 2026 - 14:19

"Coach" an seiner Seite?
In der heutigen Zeit in Spitzenämtern m.E. unerlässlich.
So hat er wahrscheinlich agiert, wie für ihn üblich, um den Kopf freizubekommen?
Er ist kein "Medienexperte" wie weiland Schröder und der hatte eine Expertin an seiner Seite, seine damalige Ehefrau.
Wegners Gefährtin kommt doch aber auch aus der Politik?
Laut Wiki kommt er zwar nicht aus einem Akademikerhaushalt, ist er selbst einer?
Aber er hat bei der Luftwaffe den Wehrdienst absolviert und war m.E. in einigen Tätigkeiten, die ihm die Tragweite der Situation sofort hätten klar machen müssen.
Berlin ist aber auch die Bundeshauptstadt.
Hätte Merz da nicht einmal anfragen können, ob Wegner Hilfe benötigt?
Noch einmal, diese Leute brauchen Politprofis an ihrer Seite, gerade wenn sie selbst noch keine sind.

Um Himmels Willen, was/wer käme denn sonst?

Karl-Heinz Weiß | Do., 8. Januar 2026 - 14:21

Spätestens seit dem Oder-Hochwasser und dem Bundestagswahlkampf 2002 sollte jedem Spitzenpolitiker klar sein, was von ihm in einer Krisensituation erwartet wird: Präsenz vor Ort. „Verantwortung delegieren" - das ist seit einigen Jahren das Mittel der Wahl. Im Sportbetrieb und in der Politik funktioniert das aber in Krisensituationen nicht. Weil gute Mannschaftsleistungen ohne Vorbildfunktion nicht möglich sind. In Berlin hat eine Vielzahl von Helfern aus Verantwortungsgefühl bis zur Erschöpfung gearbeitet. Leuten von Kai Wegner und seiner Partnerin scheint so etwas fremd zu sein. Nach jahrelangem RRG-Gewürge schien kurzzeitig in Berlin wieder etwas wie politischer Realismus möglich. Nun erscheint nach dem Terroranschlag eine LINKs-geführte politische Kugelbombe nicht unrealistisch. Bizarr - aber nicht in Berlin.

Thomas Hechinger | Do., 8. Januar 2026 - 14:24

„Dennoch besteht kein Anlass dazu, den Mann als eine Schande für seine Stadt zu titulieren und ihm die rückzugsbedingte Möglichkeit zum diesmal wirklich dauerhaften Ballsportvergnügen zu eröffnen. Denn was Wegner abgeliefert hat, entspricht einfach nur dem Standard einer von politischer Verantwortungslosigkeit geprägten Metropole, die sich aus genau diesem Grund im einem eher galoppierenden denn schleichenden Niedergang befindet.“

Nein, Herr Marguier, das sehe ich anders. Eben weil sich alle mit den unhaltbaren Zuständen abfinden, bleiben sie uns erhalten. „Dit is Balin“, ist mit frechem Grinsen schnell dahingesagt. Aber so darf Berlin nicht sein. Ich wünsche mir eine Hauptstadt, auf die ich stolz sein kann und für die ich mich nicht in Grund und Boden schämen muß. Eine Scham, die von den agierenden Politikern offenbar keiner mehr empfindet. Und das ist das Problem.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.