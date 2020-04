Berlin, wolkenloser Himmel, 21 Grad. Die halbe Stadt, so scheint es, hat sich einen Platz an der Sonne im Treptower Park gesucht. Warnungen vor einem Virus oder Forderungen nach dem Mindestabstand verhallen hier ungehört.

„Wir sind jung, von uns ist keiner infiziert“, sagt ein Mittzwanziger mit Basecap, der mit zwei Dutzend Leuten eine Party feiert. Sein Kumpel Joao wird heute 29. Eine gute Gelegenheit, mal wieder alle Freunde zusammenzutrommeln. Weinflaschen kreisen, Drum & Bass dröhnt aus einer Boombox, Männer und Frauen liegen sich in den Armen. Es ist ein Bild wie aus einer längst vergangenen Zeit. War das nicht irgendwas?

Verstöße gegen die Kontaktsperre werden nicht mehr kontrolliert

In Berlin gilt der Treptower Park als das Mekka der Party-People und Sonnenanbeter. Aber auch Familien mit Kindern flanieren dicht an dicht am Ufer der Spree vorbei an Ausflugsschiffen, die „Sanssouci“ heißen oder „Belvedere“.

Die Schiffe dürfen derzeit nicht fahren. Wie sollte man an Bord den Sicherheitsabstand einhalten? Aber um den schert sich sowieso kaum einer, nicht hier, aber auch nicht an den übrigen Hot Spots hin der Stadt. Warum sollte man auch? Mit Strafanzeigen der Polizei wegen des Verstoßes gegen die Kontaktsperre muss in Berlin keiner mehr rechnen. „Wir kontrollieren das kaum noch“, sagt der Pressesprecher der Polizeigewerkschaft Berlin, Benjamin Jendro.

Schlupflöcher vom Shutdown

Jendro ist frustriert. Anders als Bayern oder Baden-Württemberg hatte Berlin den Shutdown nie konsequent verhängt. In einer Verordnung zur Eindämmung des Corona-Virus hatte der Senat den Bürgern ein Schlupfloch gelassen.

Im Kreise ihrer Angehörigen durften sie sich auch draußen frei bewegen, als der Rest der Republik schon Stubenarrest hatte, mit „haushaltsfremden Personen“ höchstens zu zweit. Voraussetzung war, dass man sich ausweisen konnte. Wer zu dritt nebeneinander auf der Parkbank saß, musste mit einem Bußgeld zwischen 25 und 500 Euro rechnen. Bis zu 350 Beamte waren nur dafür abgestellt.

Polizei spricht von einem „schlechten Aprilscherz“ Weil Linke und Grüne solche Regeln als unzulässigen Eingriff in die Grundrechte werteten, fiel die Ausweispflicht Anfang April weg. Die Polizei stellte das vor eine unlösbare Aufgabe. „Wir können doch nicht jeden nach Hause begleiten, um zu kontrollieren, ob er gegen das Kontaktverbot verstoßen hat“, sagt Jendro.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 8,90 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ