So erreichen Sie Jannik Wilk:

Jannik Wilk ist freier Journalist und studiert derzeit Journalistik in Hamburg.

Yehuda Teichtal ist Gemeinderabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und Vorsitzender des Chabad Jüdischen Bildungszentrums.

Herr Teichtal, vergangenen Freitag wurden Sie im Berliner Stadtteil Wilmersdorf angegriffen. Was genau ist geschehen?

Ich war unterwegs mit einem meiner Kinder und wurde leider beschimpft und bespuckt. Erst auf Deutsch, dann auf Arabisch.

Wie haben Sie Ihrem Kind diesen Vorfall erklärt?

Mein Kind ist noch klein. Ich habe erstmal versucht, es in Sicherheit zu bringen. Ich habe gesagt, dass es Menschen gibt, die sich nicht liebevoll zum Ausdruck bringen. Und dass wir nur mit Liebe antworten. Ich habe die Attacke nicht zu viel thematisiert.

Ist Ihnen dergleichen schon einmal passiert?

Verbale Attacken gab es ab und zu. Aber diese Qualität, mit Spucken, das habe ich noch nie erlebt.

Was sind das für Menschen, die sie anfeinden?

Es gibt natürlich verschiedene Arten von Hass, die verbreitet werden. Es gibt Rechtsextremisten, Linksextremisten. Manche von den muslimischen Flüchtlingen sind aus Ländern gekommen, wo gegenüber Israel oder Juden Hass gepredigt wird. Aber wir wissen: Die Mehrheit der Menschen ist gut. Die Mehrheit der Berliner und Berlinerinnen will ein offenes, tolerantes Miteinander. Auch die Mehrheit der Muslime.

Die Täter vom vergangenen Freitag sprachen Arabisch. Kamen muslimische Gemeinden nach der Attacken auf Sie zu?

Muslimische Gemeinden nicht. Aber einige muslimische Menschen und Bekannte haben mich privat kontaktiert.

Was haben die zu Ihnen gesagt?

Dass auch sie empört sind. Dass das nicht in die Gesellschaft gehört und, dass sie zu uns stehen.

Nicht jeder antisemitische Vorfall wird groß in den Medien lanciert. Wie oft werden Sie angefeindet, auch verbal, ohne das dies in den Zeitungen erscheint?

Leider wird es immer mehr. Deswegen haben wir die dringende Aufgabe, aktiv etwas zu unternehmen. Damit die Menschen verstehen, dass niemand ein Außenstehender ist.

In Berlin häufen sich inzwischen antisemitische Attacken. Im Jahr 2018 gab es alleine hier 324 angezeigte Fälle. Wie ist die Stimmung in Ihrer Gemeinde? Fühlt man sich bedroht?

Manche Leute machen sich Sorgen. Da sind wir alle aufgerufen, nicht nur die politische Führung, mehr zu tun. Wir wollen alle in dieser wunderbaren Stadt gemeinsam miteinander leben.

Um sich unwohl zu fühlen, muss man nicht beleidigt oder angegriffen werden. Schon Blicke können wehtun. Werden Sie oft angestarrt?

Ab und zu. Ein Blick ist aber nicht immer etwas Negatives, manchmal ist es auch einfach Neugierde. Das ist auch in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, dass Menschen beleidigt und bespuckt werden.

Kann man als Jude überhaupt noch angstfrei und mit Freude in Berlin leben? Es gibt Juden, die sagen „nein“. Und verlassen das Land.

Ich sage absolut: ja. Man kann hier leben. Aber wir müssen mehr dafür tun.

Gibt es in Berlin denn wirksame Initiativen gegen Antisemitismus?

Es muss definitiv mehr getan werden. Insbesondere im Bereich von Bildung und Erziehung. Wir brauchen mehr Sensibilisierung in Schulen, mehr Training für Lehrer, mehr Dialog. Wir werden nicht zurückschrecken, wir werden uns nicht verstecken. Wir werden uns stärken, noch mehr tun. Noch mehr Miteinander, noch mehr Liebe. Das ist genau die Antwort. Weil das Toleranz bringt.

Kennen Sie tolle Projekte, von denen es mehr geben sollte?

Wir werden in den nächsten Tagen ein Projekt online bringen, auf Social Media. Wir werden versuchen, die Menschen dazu zu bringen, sich mehr zu bekennen: Zu Zivilcourage, zu Verantwortung für die Gesellschaft. Dazu, niemanden auszuschließen. Das sind nämlich keine Attacken nur gegen Juden. Das sind Attacken gegen alle Menschen, die die Demokratie wertschätzen. Wir hoffen, dass die Gesellschaft dazu stehen wir, und sagt: Wir stehen alle zusammen. Für Toleranz, Miteinander, gegen Diskriminierung.