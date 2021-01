Man hat es nicht leicht als Polizist in Berlin. In der Hauptstadt macht jeder, was er will. Den Reichstag stürmen. Verfeindete Clans jagen. Häuser besetzen. Sowas liegt gewissermaßen in der DNA der Stadt. Die einen nennen das Laisser-faire, die anderen Anarchie. Polizisten ist das wurscht. Sie müssen ihren Kopf für die Politik eines Senats herhalten, in dem die einen „Hü“ rufen und die anderen „Hott“.

Es ist ein undankbarer Job. Bilder von Schießereien zwischen Clans oder von steinewerfenden Hausbesetzern üben zwar eine gewisse Faszination auf die breite Öffentlichkeit aus. Aber wenn man ehrlich ist, guckt man die sich doch lieber im Fernsehsessel als von der anderen Straßenseite aus an.

Erinnerungen an „Die Hard“ Aber das soll jetzt anders werden. Auf YouTube hat die Polizei einen neuen Werbespot hochgeladen, und niemand geringeres als Bruce Willis wirbt jetzt für Nachwuchs in Berlin. Ja, genau der Bruce Willis, der sich in der Action-Reihe „Die Hard“ als Ex-Cop John Mc Clane alle Jahre wieder an Weihnachten einen Weg durch Kaufhäuser oder Flughäfen freiballert.