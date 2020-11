So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Nein, am heutigen Montag beginnt keine neue Ära der sozialistischen Zwangswirtschaft in Berlin. Vielmehr ist lediglich die zweite Stufe eines im Februar 2020 vom Abgeordnetenhaus mit der Mehrheit der rot-rot-grünen Koalition verabschiedeten Gesetzes zur Begrenzung der Bestandsmieten in Kraft getreten.

In dem auf fünf Jahre befristeten „Mietendeckel-Gesetz“ wurden nach Baualter, Wohnlage und Ausstattung differenzierte Mietobergrenzen für Bestandswohnungen bis zum Baujahr 2014 festgelegt und Modernisierungsumlagen gekappt. In der ersten Stufe galt der Deckel für Neuvermietungen, Bestandsmieten wurden zunächst eingefroren. Ab heute müssen sie abgesenkt werden, wenn sie die gesetzlichen Deckelwerte um mehr als 20 Prozent übersteigen. Davon könnten bis zu 340.000 Mieterhaushalte in der Stadt profitieren.

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ