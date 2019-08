Es ist ein Vorwurf, der Berlins Innensenator Andreas Geisel an einer empfindlichen Stelle trifft: Hat die Ausländerbehörde in Berlin Ermittlungen der Polizei gefährdet, indem sie kriminelle Asylbewerber vor Hausdurchsuchungen oder der Vollsteckung von Haftbefehlen gewarnt hat? Aus einem entsprechenden Rundschreiben des Landeskriminalamtes (LKA) an die Kripo-Kommissariate hat die Berliner Zeitung zitiert. Danach soll das Lka der Polizei Tipps gegeben haben, wie sie der Behörde Informationen vorenthalten kann, um ihre Ermittlungen nicht zu gefährden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die dem Innensenator unterstellte Behörde in die Kritik geraten ist. Darauf weist die Welt in einer Geschichte hin, die ein erschreckendes Licht auf den Missbrauch von Aufenthaltstiteln wirft. Schon 2017, das hat die Anfrage des AfD-Abgeordneten Hanno Bachmann an den Berliner Senat ergeben, waren in der Ausländerbehörde 20.000 Blanko-Formulare für Aufenthaltserlaubnisse gestohlen worden. Seither, so heißt in dem Bericht, seien vermehrt gefälschte Aufenthaltstitel aufgetaucht, mit deren Hilfe sich die Inhaber bei anderen Bürgerämtern neue Pässe erschleichen konnten. Wie diese Masche funktioniert, hat jetzt ein Ermittler der Welt erklärt. Möglich sei der Missbrauch nur deshalb, weil Berlins Behörden bei der Digitalisierung hinterherhinken. „Aus kapazitären Gründen werden Aufenthaltstitel bei der Berliner Ausländerbehörde bis auf Weiteres als Klebe-Etikett ausgestellt“, schreibt die Ausländerbehörde auf ihrer Homepage.