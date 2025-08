Wer jemals die Bilder gesehen hat, wie Bulldozer Leichenberge in Gruben schieben, wird sie niemals mehr vergessen. Meine Schüler reagierten bestürzt, einige weinten, andere verließen den Klassenraum. Eltern wurden in der Schule vorstellig. In einer pädagogischen Besprechung einigten sich die Geschichtslehrer darauf, diese Form von emotionaler Überwältigung künftig zu vermeiden, indem wir den Film nur noch in leicht verdaulichen Auszügen zeigen wollten.