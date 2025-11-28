Ahmadiyya-Imam Scharjil Khalid
Dem Ahmadiyya-Imam Scharjil Khalid sind die Muslime im Expertenkreis nicht muslimisch genug / picture alliance/dpa/CTK | Zapotocky Ales

Beraterkreis Islamismusprävention Reflexhafte Empörung der üblichen Verdächtigen

In seinem „Beraterkreis Islamismusprävention“ ersetzt das Innenministerium Islamismus-Verharmloser durch ausgewiesene Experten wie Ahmad Mansour und Güner Balci. Das Gremium hat seine Arbeit noch nicht aufgenommen, da gibt es schon Geschrei und Rassismusvorwürfe aus links-islamischer Ecke.

VON GIDEON BÖSS am 1. Dezember 2025 5 min

Gideon Böss ist Roman- und Sachbuchautor und hat unter anderem über Religionen in Deutschland und Glücksversprechen im Kapitalismus geschrieben.

Es ist nicht so, als ob die Bundesregierung bisher eine besonders glückliche Figur abgeben würde. Angefangen mit Friedrich Merz, der fast keines der Wahlversprechen umsetzen will, die er versprochen hatte. Die Koalition wirkt im besten Fall wie eine Ehe, die von gegenseitiger Verachtung und den Untreuevorwürfen der SPD zusammengehalten wird, die der Union eine heimliche Liebelei mit der AfD unterstellt.

