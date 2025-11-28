- Reflexhafte Empörung der üblichen Verdächtigen
In seinem „Beraterkreis Islamismusprävention“ ersetzt das Innenministerium Islamismus-Verharmloser durch ausgewiesene Experten wie Ahmad Mansour und Güner Balci. Das Gremium hat seine Arbeit noch nicht aufgenommen, da gibt es schon Geschrei und Rassismusvorwürfe aus links-islamischer Ecke.
Es ist nicht so, als ob die Bundesregierung bisher eine besonders glückliche Figur abgeben würde. Angefangen mit Friedrich Merz, der fast keines der Wahlversprechen umsetzen will, die er versprochen hatte. Die Koalition wirkt im besten Fall wie eine Ehe, die von gegenseitiger Verachtung und den Untreuevorwürfen der SPD zusammengehalten wird, die der Union eine heimliche Liebelei mit der AfD unterstellt.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.