Beraterkreis Islamismusprävention - Reflexhafte Empörung der üblichen Verdächtigen

In seinem „Beraterkreis Islamismusprävention“ ersetzt das Innenministerium Islamismus-Verharmloser durch ausgewiesene Experten wie Ahmad Mansour und Güner Balci. Das Gremium hat seine Arbeit noch nicht aufgenommen, da gibt es schon Geschrei und Rassismusvorwürfe aus links-islamischer Ecke.