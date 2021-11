Thorsten Frei ist seit 2018 stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Von 2004 bis 2013 war er Oberbürgermeister von Donaueschingen.

Herr Frei, an der belarussischen Grenze spitzt sich die Lage zu. Lukaschenko treibt Flüchtlingsmassen an die EU-Grenze zu Polen, und die Polizei muss sich darauf einstellen, dass es vielen von ihnen gelingen wird, nach Deutschland zu kommen. Was denken Sie, wenn Sie Bilder sehen, die zeigen, dass Flüchtlingstrecks eine Autobahn hinunterlaufen?

Was wir in Belarus erleben, ist keine normale Migrationsbewegung, sondern eine orchestrierte – mit dem Ziel, die Europäische Union und auch Deutschland zu destabilisieren. Lukaschenko lässt aus Dubai, Istanbul oder Damaskus per Touristenvisum oder teilweise sogar visumfrei jeden Tag 800 bis 1.000 Menschen einfliegen. Er setzt Migranten in einem Akt hybrider Kriegsführung ein und versucht auf diese Weise, eine Aufhebung der EU-Sanktionen zu erwirken.

Flüchtlinge, die zu Fuß eine Straße entlanglaufen. Viele erinnert das an die Bilder von 2015 von einer Autobahn in Ungarn.

Ich kann diese Assoziation nachvollziehen, aber wir sind heute mit einer ganz anders gearteten Situation konfrontiert. Wir haben damals 2015 einen Exodus aus Syrien und den umliegenden Staaten erlebt. Vier Jahre, nachdem Assad den Krieg gegen das eigene Volk begonnen hatte. Die Menschen sind vor einem brutalen Bürgerkrieg geflohen. Aber jetzt werden Migranten im Nahen Osten angeworben. Für Jemen und in Pakistan hat Lukaschenko sogar Visafreiheit geschaffen. Man kann das gar nicht anders als eine Einladung verstehen, zunächst an die polnische und dann an die deutsche Grenze zu kommen.

Im Augenblick sollen 12.000 polnische Soldaten die EU-Außengrenze sichern. Wie lange wird es noch dauern, bis das polnische Problem ein deutsches Problem wird?

Das polnische Problem ist bereits heute ein europäisches Problem. Das sollten wir sowohl in Deutschland als auch in Brüssel klar erkennen. Polen vertritt an der östlichen Grenze nicht nur polnische, sondern vor allem europäische Interessen. Es ist der Auftrag aller EU-Mitglieder, die Außengrenzen wirksam zu schützen. Der Schutz der Außengrenze ist konstitutiv für das Funktionieren des Schengenraums. Ohne ihn hätten wir die Binnengrenzen nicht niederreißen können. Ein solcher Schutz kann auch über eine robuste Grenzanlage erfolgen, so wie es die Polen jetzt mit einer Investitionssumme von 350 Millionen Euro vorhaben.

Ihr Parteikollege Michael Kretschmer fordert eine Mauer.

Der Bau einer Mauer würde mehr Geld kosten. Ich gehe davon aus, dass sich die politischen Pläne im Rahmen dessen bewegen, was beispielsweises auch an der spanisch-marokkanischen Grenze entstanden ist. Dort hat Spanien einen zehn Meter hohen Zaun errichtet.

Aber auch der hält niemanden davon ab, es trotzdem zu probieren.