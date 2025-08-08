Willy-Brandt-Haus
Wie lange wird Willy Brandt noch die Genossen segnen? / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Reaktionen nach Brosius-Gersdorf Beim heiligen Willy, was ist nur mit der SPD los?

Frauke Brosius-Gersdorf hat ihre Kandidatur für Karlsruhe zurückgezogen. Nun steht die SPD Kopf. Anstatt sich zu fragen, was falsch an der Kandidatin war, sehen sich die Genossen als Opfer rechter Ränkespiele. Dabei war der Rückzug ein Rundumsieg für die Demokratie.

VON RALF HANSELLE am 8. August 2025 5 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Autoreninfo

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Ralf Stegner (SPD) hat recht. Vielleicht war die Ausdrucksweise des Partei-Linken und einstigen Oppositionsführers im Schleswig-Holsteinischen Landtag ein wenig pathetisch, aber in der Tendenz traf sie ins Schwarze: „Der Tag wird in die Geschichte eingehen“, sagte Stegner, seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages in einem Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Gemeint war von ihm natürlich der gestrige 7. August 2025; mithin jener Tag, an dem die in weiten politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Kreisen umstrittene Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf in einem über eine Bonner Anwaltskanzlei verbreiteten Schreiben mitteilen ließ, dass sie nicht länger für eine Kandidatur als Richterin am Bundesverfassungsgericht zur Verfügung stünde. 

Es gäbe somit viele Gründe, warum der gestrige Donnerstag so schnell wohl nicht vergessen werden wird: Immerhin hat das oberste deutsche Gericht, jener laut Artikel 93 des Grundgesetzes selbständige und unabhängiger Gerichtshof des Bundes, mit diesem Rückzieher eine wichtige Chance erhalten. Aus offensichtlichen Verstrickungen und politischen Machenschaften kann es sich nun wieder ein Stück befreien. Der 7. August ist somit nicht weniger als ein Siegestag für die Demokratie. 

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
Heidemarie Heim | Fr., 8. August 2025 - 18:03

Unter diesem Pseudonym ist Häuptling "Mundwinkel bis zum Knie" mal wieder auf dem Kriegspfad gegen alle feindlichen Stämme rechts des eigenen Wigwams. Und wenn deren Stammesangehörige nicht nur in ihrem Totem zu viel Blau verwenden, sondern einer der Feinde auch noch strahlend blaue Augen und einen ehemals blonden Skalp sein eigen nennt, darf man doch ruhig mal die Contenance verlieren. Oder nicht geehrter Herr Hanselle? Schließlich vertritt er ja stolze 13-16%, je nach Tipi-Umfrage, aller wohnhaften Indigenen unserer Prärie. Außerdem wird das Rauchen bzw. die Anwendung von Friedenspfeifen wie sie unter Häuptling Willy noch Usus war heutzutage völlig überbewertet. MfG

