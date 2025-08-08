Reaktionen nach Brosius-Gersdorf - Beim heiligen Willy, was ist nur mit der SPD los?

Frauke Brosius-Gersdorf hat ihre Kandidatur für Karlsruhe zurückgezogen. Nun steht die SPD Kopf. Anstatt sich zu fragen, was falsch an der Kandidatin war, sehen sich die Genossen als Opfer rechter Ränkespiele. Dabei war der Rückzug ein Rundumsieg für die Demokratie.