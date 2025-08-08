- Beim heiligen Willy, was ist nur mit der SPD los?
Frauke Brosius-Gersdorf hat ihre Kandidatur für Karlsruhe zurückgezogen. Nun steht die SPD Kopf. Anstatt sich zu fragen, was falsch an der Kandidatin war, sehen sich die Genossen als Opfer rechter Ränkespiele. Dabei war der Rückzug ein Rundumsieg für die Demokratie.
Ralf Stegner (SPD) hat recht. Vielleicht war die Ausdrucksweise des Partei-Linken und einstigen Oppositionsführers im Schleswig-Holsteinischen Landtag ein wenig pathetisch, aber in der Tendenz traf sie ins Schwarze: „Der Tag wird in die Geschichte eingehen“, sagte Stegner, seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages in einem Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Gemeint war von ihm natürlich der gestrige 7. August 2025; mithin jener Tag, an dem die in weiten politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Kreisen umstrittene Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf in einem über eine Bonner Anwaltskanzlei verbreiteten Schreiben mitteilen ließ, dass sie nicht länger für eine Kandidatur als Richterin am Bundesverfassungsgericht zur Verfügung stünde.
Es gäbe somit viele Gründe, warum der gestrige Donnerstag so schnell wohl nicht vergessen werden wird: Immerhin hat das oberste deutsche Gericht, jener laut Artikel 93 des Grundgesetzes selbständige und unabhängiger Gerichtshof des Bundes, mit diesem Rückzieher eine wichtige Chance erhalten. Aus offensichtlichen Verstrickungen und politischen Machenschaften kann es sich nun wieder ein Stück befreien. Der 7. August ist somit nicht weniger als ein Siegestag für die Demokratie.
