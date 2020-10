Eine davon ist misslungene Kommunikation. Noch Anfang September sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: „Aber vielleicht schaffen wir es ja auch alle zusammen, mal für den Herbsturlaub, und vielleicht auch gleich für den Weihnachtsurlaub mit, nicht so weit zu fahren, sondern einfach mal die Schönheit Deutschlands zu genießen.“ Schon im Mai machte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für eine finanzielle Förderung des „Urlaubs daheim“ stark. Damit wollte er jenen helfen, „die nicht so viel Geld haben und sich so was nicht so leisten können“. Damit wollte er in den Sommermonaten ein Stück Entlastung für die Tourismusbranche erreichen und „Freude für die Menschen bringen“, sagte er damals. Die absurde Realität in Bayern lautet heute, dass Gäste aus bayerischen Corona-Hotspots in Bayern selbst nicht unter das Beherbergungsverbot fallen. Gäste etwa aus Berlin hingegen schon.