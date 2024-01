Ampel im Modus der Selbstverteidgung

In der ersten Sitzungswoche des Bundestages nach dem Jahreswechsel musste sich Habeck den Fragen der Abgeordneten stellen. Dabei stechen zwei Argumentationsmuster heraus, die, was die Selbstverteidigungsstrategie der Ampel in diesem gerade begonnen Jahr angeht, nichts Gutes erahnen lassen. Es werden Schuldige ausgemacht, die für die Misere verantwortlich sind, die Regierung aber wäscht sich die Hände in Unschuld.