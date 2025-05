Das Argument gegen den Bas-Vorschlag, er stehe nicht im Koalitionsvertrag, ist natürlich ein schwaches, denn es kann auch eine kluge Politik jenseits von Koalitionsverträgen geben. Eigentlich will Frei damit nur sein Missfallen dafür zum Ausdruck bringen, dass Bas unabgesprochene Ideen öffentlich vorbringt. Freis konkretere Kritik, dass die Einbeziehung der Beamten das Rentensystem nicht stärke, weil „jeder, der einbezahlt in die Rente, der kriegt auch was raus“, ist schon etwas überzeugender. Letztlich wäre das also nur eine aufwändige Maßnahme nach dem Motto „linke Tasche, rechte Tasche“, wie Cicero-Kolumnist Mathias Brodkorb überzeugend dargelegt hat.