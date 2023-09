Wäre da nicht der Fall Aiwanger. Weiß Gott keine Angelegenheit, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte – im Gegenteil. Mich kotzt das Flugblatt an. Die Sprache ist entsetzlich, die Gedanken dahinter unerträglich. Der Wille des Chefs der Freien Wähler, diese übelriechende Geschichte aufzuklären, ist schwach. Zweifel bleiben. So empfindet die Mehrheit der Menschen in Bayern. „In dubio pro reo“, denken sie dennoch – und nicht „Kreuzigt ihn!“