Die Begegnung ist einige Jahre her, das erste Mal, dass wir uns trafen, nachdem ich vom Spiegel zu Cicero gewechselt war. Es war, wie es oft ist bei Markus Söder: Bevor man selbst Fragen stellen kann, stellt er schon welche. Also erkundigte er sich, wie es sei in der neuen Position. Das Spannende werde sein, sagte ich zu ihm, ob das Arbeiten schwieriger werden würde, weil man die dicke Bertha des Spiegel nicht mehr hinter sich habe, an der am Ende keiner vorbeikomme.

Söder schüttelte entschieden den Kopf. Journalisten, sagte er, selbst ehemals Journalist, seien inzwischen ihre eigene Marke, die sich von dem Medium, für das sie jeweils tätig seien, immer mehr lösten. „Sie sind heute selbst die Marke“, erklärte er.

