In fast 30 Jahren der politischen Berichterstattung bin ich mit einem Prinzip ganz gut gefahren und würde es jederzeit gegen Anfeindungen verteidigen. Das Prinzip lautet: Nimm Politik ernst und also auch diejenigen, die sie machen, und nimm ihnen auch ab, dass sie diesen nicht einfachen Beruf im Sinne des Allgemeinwohls ausüben, auch wenn das aus individueller Perspektive manchmal anders ausschauen mag. Nimm außerdem ernst, was sie sagen, gehe erst einmal davon aus, dass das was sie sagen, so gemeint ist, wie sie es sagen. Es ist, das kann ich nach den bald 30 Jahren sagen, meistens auch der Fall. Jedenfalls viel öfter, als gemeinhin vermutet wird.

Dieses Prinzip wende ich auch bei Markus Söder an. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef sagt im Zusammenhang mit einer etwaigen Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl 2021: „Mein Platz ist in Bayern.“ Er freue sich darüber, dass ihm Aufgaben darüber hinaus zugetraut würden, fühle sich aber in erster Linie seinen bayerischen Wählerinnen und Wählern verpflichtet. So gleich doppelt und beinahe wortgleich wiederholte er das dieses Wochenende in zwei Interviews.

