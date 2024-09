Die Behörde sollte in zwei neue Organisationen überführt werden, in eine „Terrorabwehrbehörde“ und eine „Forschungsstelle für Demokratie“. Mit der CDU war das aber nicht zu machen. Also geschah, was in solchen Fällen fast immer in Koalitionsverhandlungen geschieht: Es wurde ein Kompromiss geschlossen. Der Verfassungsschutz blieb erhalten, und die Grünen bekamen trotzdem ihr Forschungsinstitut.