Schloss Bellevue - Der Bundespräsident und das Problem maßloser Baukosten

Auf rund eine Milliarde Euro belaufen sich die Gesamtkosten für die Sanierung von Schloss Bellevue. Das ist eine ungeheuerliche Summe, aber nicht nur ein Problem der Verschwendung öffentlicher Mittel. Bauen ist in Deutschland schlicht zu teuer.