- Der Bundespräsident und das Problem maßloser Baukosten
Auf rund eine Milliarde Euro belaufen sich die Gesamtkosten für die Sanierung von Schloss Bellevue. Das ist eine ungeheuerliche Summe, aber nicht nur ein Problem der Verschwendung öffentlicher Mittel. Bauen ist in Deutschland schlicht zu teuer.
Unfreiwillig hat der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch sein Sommerinterview eine Diskussion entfacht: die über Baukosten in Deutschland nämlich. Er rechtfertigte mit sichtbarem Unverständnis die Kosten per Verweis auf überalterte Kabelanlagen und nicht mehr hinreichend tragfähige Decken im Schloss Bellevue, seinem Hauptamtssitz. Eine Milliarde kostet das in Gänze.
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