Baustelle Schloss Bellevue
Baustelle Bellevue / picture-alliance / dpa | Soeren Stache

Schloss Bellevue Der Bundespräsident und das Problem maßloser Baukosten

Auf rund eine Milliarde Euro belaufen sich die Gesamtkosten für die Sanierung von Schloss Bellevue. Das ist eine ungeheuerliche Summe, aber nicht nur ein Problem der Verschwendung öffentlicher Mittel. Bauen ist in Deutschland schlicht zu teuer.

VON HANS MARTIN ESSER am 21. Juli 2026 7 min

Autoreninfo

Hans Martin Esser ist Diplom-Ökonom und Publizist. Im März 2023 erscheint sein Buch „Polemik. Ein philosophischer Beipackzettel“.

So erreichen Sie Hans Martin Esser:

Zur Artikelübersicht

Unfreiwillig hat der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch sein Sommerinterview eine Diskussion entfacht: die über Baukosten in Deutschland nämlich. Er rechtfertigte mit sichtbarem Unverständnis die Kosten per Verweis auf überalterte Kabelanlagen und nicht mehr hinreichend tragfähige Decken im Schloss Bellevue, seinem Hauptamtssitz. Eine Milliarde kostet das in Gänze.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Wolfgang Borchardt | Di., 21. Juli 2026 - 13:07

und wiederholt angekündigten Einschmelzung der Bürokratie könnte die Abschaffung des Präsidialamtes incl des damit verbundenen Personals eine wesentliche Entlastung des Sanierungsbudgets bedeuten. Während das Schloss als Denkmal erhalten bleiben und mit Leben erfüllt werden sollte, hat ein Bundespräsident wohl eher und nur repräsentative Funktionen. Allerdings mögen ihn die Leute gern, wenn er sympathisch ist. So wie etwa "unser greiser Präsident" Wilhelm Pieck (DDR). Der Posten wurde nicht weiter besetzt, denn man hatte dann den "Vorsitzenden" für Partei und Staatsrat, der zwar mit seinem Staat unterging, aber unaufhaltsam wider kehrt - vorwiegend bei denen, die DDR nie persönlich kennen gelernt haben. Und was das Geld angeht: Schlag' nach bei Napoleon! Wenn sich die Politik für Geschichte interessieren würde, gäbe es für manch altes Projekt eine Lösung. Die napoleonische Fenstersteuer kam zu früh. Dass daraufhin Fenster zugemauert wurden, käme dem globalen Klima heute sehr zustatten

Ingo Franj | Di., 21. Juli 2026 - 13:16

Kein Wunder, da die Rechte der Mieter immer zu und immer weiter verbessert wurden. Das damit die Rendite für Vermitung sinkt, und niemand mehr in Wohnungen investiert, ist die logische Folge bis hin zum Verfall ganzer Innenstädte. I.ü. dürften sich die Älteren aus dem Osten an staatlich regulierten Mieten mit verheerenden Ergebnissen erinnern.
Und wenn wirklich mal jemand ein Haus bauen will, sind die Bau od. Sanierungsvorschriften samt Nebenkösten derart hoch, dass eine Kredittilgung zu Lebzeiten gar nicht mehr möglich sind.
Und die, die das Wagnis eines Hausbaus vor 20, 30 Jahren eingegangen sind und sich durch Verzicht & viel Arbeit es zur eigenen Immobilie gebracht haben, sollen diese für ihre Pflege veräußern und die die sich jeden kaputten Wasserhahn sich vom Vermiter ersetzen ließen ihr Geld in Spaß und Urlaubsreisen verprasst haben bei denen springt der Staat ein…… Da sind die Anreize zu Wohneigentum zu gelangen = 0.
MfG a d Erfurter Republik

Walter Bühler | Di., 21. Juli 2026 - 13:55

... ist staunenerregend.

Der Berliner Flughafen, der Stuttgarter Bahnhof, das Bundeskanzleramt und das Schloss Bellevue zeigen nur, wie unsere Berufs-Politiker mit fremden Geld umgehen, mit dem Geld der Steuerzahler.

Sie achten nur darauf, dass die eigenen Taschen und die Konten ihrer politischen Netzwerke immer gut gefüllt sind.

Technische und wirtschaftliche Überlegungen übersteigen offenbar das intellektuelle Niveau der heutigen deutschen Politologen und Politiker, von Landtags- bis zum Europa-Abgeordneten. Krude Ideologien sollen die fehlende Sachkompetenz bemänteln.
---
Unser Land könnte auch viel sparen, wenn die Anzahl der Bundesländer und die Anzahl der Sitze in den Parlamenten auf ein vernünftiges Maß reduziert würde. Aber die große Masse der Parteifunktionäre strebt (nur) danach, an einen gut bezahlten Job als Berufspolitiker zu kommen.

Alles andere ist ihnen schlicht gleichgültig.
---
Wenn die Moral weg ist, dann ist eh alles egal.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.