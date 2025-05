Im Jahr 2021 hatte die Ampel unter Kanzler Scholz ein eigenes Bauministerium etabliert, um sichtbar zu machen, dass dem Mangel an neuem Wohnraum endlich Rechnung getragen wird. Klara Geywitz wurde zur Ministerin ernannt, nachdem Bauen zuvor allenfalls in anderen Ministerien integriert gewesen war. Von 400.000 Wohnungen war im Koalitionsvertrag 2021 die Rede. Diese Zahl wäre auch notwendig, um die inzwischen immer weiter ansteigenden Mieten wieder in den Griff zu bekommen. Erreicht wurde die Marke jedoch in keinem Jahr, im Gegenteil. Das Problem eskaliert verschärft weiter.

Da Deutschland weiterhin bevölkerungsmäßig anwächst, nicht zuletzt auch durch die sehr laxe Asylpolitik, akkumulieren sich die Probleme infolge stetig lahmenden Neubaus. Nicht nur vonseiten der Nachfrage ist der Druck seit nunmehr rund 10 Jahren zunehmend stabil, sondern auch durch das Angebot infolge stetig steigender Bauvorschriften. Ein Wust überflüssiger und schädlicher Vorschriften ist entstanden.