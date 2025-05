Aus einfachsten Verhältnissen

Dabei begann alles ganz bescheiden. 1968 in Duisburg-Walsum in eine Arbeiterfamilie geboren, der Vater Busfahrer, die Mutter Hausfrau, besuchte Bas zunächst die Hauptschule und machte dort den Abschluss mit Fachoberschulreife (heute vergleichbar mit einem erweiterten Hauptschulabschluss). In Interviews sprach Bas offen darüber, wie sie als Kind mit ihrer Mutter zum Sozialamt musste, um neue Turnschuhe zu beantragen, wenn die alten kaputt waren. Es heißt, diese Erfahrungen prägen die SPD-Politikerin bis heute, es heißt, sie habe nicht vergessen, wo sie herkommt.