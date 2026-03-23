Bas und Klingbeil
Die SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil am Montag im Willy-Brandt-Haus. /picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Bärbel Bas und Lars Klingbeil halten zusammen Titanic-Moment bei der SPD

Aus den schweren Niederlagen bei den Landtagswahlen basteln sich die beiden SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas eine kurzfristige Stärke. Mit dem Rücken zur Wand haben sie nur noch eine Chance.

VON VOLKER RESING am 23. März 2026 6 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

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Schluss mit dem Blumen-Ritual. Das war das erste Signal, das die SPD nach ihrer historischen Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz gesendet hat. Ob die beiden Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas dazu gezwungen werden mussten oder ob sie die Idee gemeinsam hatten, ist nicht klar. Fest steht, Alexander Schweitzer, der Noch-Ministerpräsident des südwestlichen Bundeslandes, war am Tag nach der Landtagswahl nicht nach Berlin geflogen. 

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