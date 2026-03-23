Bärbel Bas und Lars Klingbeil halten zusammen - Titanic-Moment bei der SPD

Aus den schweren Niederlagen bei den Landtagswahlen basteln sich die beiden SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas eine kurzfristige Stärke. Mit dem Rücken zur Wand haben sie nur noch eine Chance.