- Titanic-Moment bei der SPD
Aus den schweren Niederlagen bei den Landtagswahlen basteln sich die beiden SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas eine kurzfristige Stärke. Mit dem Rücken zur Wand haben sie nur noch eine Chance.
Schluss mit dem Blumen-Ritual. Das war das erste Signal, das die SPD nach ihrer historischen Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz gesendet hat. Ob die beiden Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas dazu gezwungen werden mussten oder ob sie die Idee gemeinsam hatten, ist nicht klar. Fest steht, Alexander Schweitzer, der Noch-Ministerpräsident des südwestlichen Bundeslandes, war am Tag nach der Landtagswahl nicht nach Berlin geflogen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.