Caren Miosga und Bärbel Bas
Echt jetzt, Frau Bas? Caren Miosga (l.) mit der SPD-Parteivorsitzenden / picture alliance / HMB Media | Uwe Koch

Bärbel Bas bei Miosga Die Partei der gebremsten Reformen

Bärbel Bas im Rechtfertigungsmodus: Bei Caren Miosga verteidigt die SPD-Chefin ihre Rolle als Mahnerin in der Koalition – und zeichnet zugleich das Bild einer Partei, die zwischen Regierungsverantwortung und eigener Identitätskrise pendelt.

VON JAN UPHOFF am 8. Juni 2026 6 min

Autoreninfo

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

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„Ich bin so ein personifiziertes Feindbild geworden“, erklärte Bärbel Bas Anfang vergangener Woche beim Ständehaus-Treff der Rheinischen Post. Gemeint waren vor allem die persönlichen Anfeindungen, die ihr als Ministerin entgegenschlagen. Kaum eine andere Spitzenpolitikerin muss derzeit so häufig erklären, warum sie Vorhaben der eigenen Regierung kritisiert und ausbremst. Doch bei Caren Miosga tat sie genau das am Sonntagabend dann fast eine Stunde lang.

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Hanno Woitek | Mo., 8. Juni 2026 - 11:54

wird sie ganz sicher zur Totengräberin der Demokratie. Weil...sie quatscht die Bürger zur AfD. Und man muss sich fragen, wie eine so dumme Politikerin in ein Ministeramt kommen konnte und vom Kanzler nicht aus dem Amt geschmissen wird.

Bürger zur AfD treiben, geht die Demokratie nicht zugrunde.
Haben Sie eigentlich mal darüber nachgedacht, was Sie mit solchem Gerede den AfD-Wählern unterstellen? Können Sie auch nur ansatzweise bestätigen, warum mit der Regierungsübernahme d AfD die Demokratie „begraben“ werden würde?
Mein Gott Walter, ich kann es nicht mehr hören, wenn jeder daherkommt und den Blödsinn des ÖRR, der Altparteien und sonstigen (frei nach Martenstein) historischen Analphabeten (Merz incl.) nachplappert und in der AfD die Totengräber dieses Landes sieht.
Haben Sie sich mal damit beschäftigt, was so alles abläuft im Lande seitens Ihrer Super-Demokraten der Altparteien, um die – durch und durch demokratisch aufgestellte und legitimierte – AfD auszuschließen? Bis hin zu Verbotsforderungen? All den Dreck, den „Verfassungsschützer“ auf Befehl der Altparteien zusammentrugen und den ihnen die Gerichte um die Ohren hauten?
Ich zitiere Dr. Kissler: „Nur selber denken macht schlau.“ Vielleicht mal verinnerlichen.

Markus Michaelis | Mo., 8. Juni 2026 - 12:27

Ja, stimmt schon. Dinge diskutieren und besonnen reagieren ist sicher gut. Das mit den einfachen Antworten ist schwieriger: wenn die Zeit des Abwägens vorbei ist, und Entscheidungen anstehen, sind die damit gegebenen Antworten notwendig und immer vereinfachend, scheint mir. Das ist das Wesen von Entscheidungen?

Für mich ist nicht prinzipiell die Vereinfachung schlecht, die Vereinfachungen linker Parteien sind nur zu menschenfremd geworden. Bei der SPD als ehemaliger Volkspartei ist das am gravierendsten. Schärfer linke Parteien werden von ihren Gruppen weitergehend unterstützt, wenn gezielt die eigene Weltsicht herausgestellt wird.

Für mich ist das Problem der SPD, mit anderen Linken, zu vereinfachend GG, Grundrechte, Menschenrechte, Völkerrecht, Gerechtigkeit etc. als absolut hinzustellen, damit ein normatives Menschenbild zu setzen, eben nicht mehr abzuwägen, und alle, die der Norm widersprechen, nicht nur als politische Gegner, sondern als Menschenfeinde zu betrachten.

Klaus Funke | Mo., 8. Juni 2026 - 12:28

Wenn ich diese Person sehe, die leistungsseitig (schlechtes Deutsch, ich weiß) völlig unverdient ein hohes Amt im Staate begleitet, und die einen horrenden und verblendeten Unsinn redet, ja dann verstehe ich meine Landsleute, wenn sie in Scharen zur AfD laufen. Die Bas ist quasi ein Parteienabschreckungsmittel. Liebe Kinder! Werdet bitte nicht so wie diese Tante von der SPD mit ihrer wunderbaren Haarfrisur. Gibt es in anderen Ländern vergleichbare Personen in Regierungsämtern oder nur hier im lustigen Land Deutschland? Dazu das Gesicht von Frau Miosga. Mein Gott CICERO, was bietest Du Deinen Lesern? Eine Zumutung, weiß Gott.

Walter Buehler | Mo., 8. Juni 2026 - 12:30

... zu ihrem privaten Brotberuf gemacht haben, sowie die Berufsfunktionäre der Vorfeldorganisationen (z. B. Gewerkschaften) haben längst beim Kampf um Ämter und Mandate die Mitglieder "aus dem Volk" aus den Parteien (z. B. der SPD) hinausgeekelt und verdrängt.
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Die Buchstaben "SPD" (oder auch "CDU" , ...) bezeichnen keine Partei mehr im klassischen Sinne, sondern nur noch eine Karriere-Verbindung oder Posten-Kartell für Leute, die über diese Organisationen ihr Brot verdienen wollen.
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Herr Uphoff, inzwischen schmoren wie einst in Osteuropa auch in EU-Europa die Polit-Profis in diesen Großorganisationen für Funktionäre vor sich hin. Sie wollen und können die Realität in der Gesellschaft längst nicht mehr verstehen.

Entsprechend mangelhaft ist ihre politische Leistungsfähigkeit.

Karl-Heinz Weiß | Mo., 8. Juni 2026 - 12:43

Wenn eine Ministerin Arbeitgeber zu potentiellen Feinden erklärt und trotz „Ruhrpott“-Wahlkreis eine Einwanderung in die Sozialsysteme leugnet, bedarf es zur Erklärung des Niedergangs der SPD keine weiteren politikwissenschaftlichen Studien. Einzige Hoffnung ist, dass die SPD-Bundestagsfraktion bei der Beratung der anstehenden Sozialreformen klare Kante signalisiert: So nicht, Genossin !

Sebastian Habel | Mo., 8. Juni 2026 - 16:02

Wenn die Hauptfigur in Brösels Wernerfilmen und Comics bald zwangsge-genderswapped wird, muss sie auf jeden Fall Bärbel heißen, so wie Frau Bas Motorrad zu fahren scheint: "BÄRBEL - gekotzt wird später!"; "BÄRBEL - Beinhart!"

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