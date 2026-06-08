- Die Partei der gebremsten Reformen
Bärbel Bas im Rechtfertigungsmodus: Bei Caren Miosga verteidigt die SPD-Chefin ihre Rolle als Mahnerin in der Koalition – und zeichnet zugleich das Bild einer Partei, die zwischen Regierungsverantwortung und eigener Identitätskrise pendelt.
„Ich bin so ein personifiziertes Feindbild geworden“, erklärte Bärbel Bas Anfang vergangener Woche beim Ständehaus-Treff der Rheinischen Post. Gemeint waren vor allem die persönlichen Anfeindungen, die ihr als Ministerin entgegenschlagen. Kaum eine andere Spitzenpolitikerin muss derzeit so häufig erklären, warum sie Vorhaben der eigenen Regierung kritisiert und ausbremst. Doch bei Caren Miosga tat sie genau das am Sonntagabend dann fast eine Stunde lang.
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