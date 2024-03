Guten Tag, Herr Weselsky,

ich kenne Sie nicht. Ich kann also nicht beurteilen, was Sie im Innersten antreibt, schon wieder den Bahnverkehr weitgehend lahmzulegen, Lieferketten zu unterbrechen, die Verluste der Deutsche Bahn AG zu erhöhen, der gesamten Volkswirtschaft zu schaden und Millionen Menschen das Leben zu erschweren.

Formal richtet sich ihr Arbeitskampf gegen das Unternehmen Deutsche Bahn. Es ergibt sich jedoch aus der Natur des Staatsunternehmens Bahn, dass Sie und ihre GDL – anders als bei „normalen“ Arbeitskämpfen – keinen wirtschaftlichen Druck auf das Unternehmen ausüben können. Die Verluste der Bahn werden aus der Staatskasse beglichen, also von allen Steuerzahlern. Da gibt es keine Aktionäre, die aus Sorge um ihre Dividenden dem Management Druck machen.

Sie können ebenso wenig die Mitglieder des Bahnvorstands treffen. Die Damen und Herren nehmen wohl nicht die S-Bahn, sondern lassen sich in Dienstlimousinen zum Bahntower in Berlin oder zu anderen Zielen chauffieren. Diese Vorstandsmitglieder haben persönlich durch den Ausstand keinerlei Nachteile.

Faktisch „streiken“ Sie gegen Menschen wie mich – gegen Bahnkunden und Steuerzahler. Sie schikanieren Unbeteiligte. Sie nehmen Millionen Menschen als Geiseln – einfach so. Diese Bürger sind die wahren Opfer ihrer Arbeitskampfmethoden.

Ich fahre fast jede Woche aus beruflichen Gründen mit dem ICE von Frankfurt nach Berlin und zurück. Mit ihren Streikaktivitäten sorgen Sie bei mir für Unannehmlichkeiten, auch für zusätzliche Kosten. Sie treffen zudem unzählige Menschen, die mit der Bahn zu Freunden und Verwandten fahren. Da gibt es bei mancher Familienfeier oder auch bei Beerdigungen streikbedingte Absagen.

Dabei wissen Sie genau, dass ein Bahnkunde wie ich keinerlei Einfluss auf den Bahnvorstand hat. Wenn ich Herrn Richard Lutz schreiben würde, er möge sich doch bitte schnell mit Ihnen einigen, bekäme ich – wenn überhaupt – eine höfliche, nichtssagende Antwort.

Ich könnte auch dem Bundeskanzler oder dem Bundesverkehrsminister schreiben, der Staat als alleiniger Aktionär der Deutsche Bahn AG solle hier endlich eingreifen. Auch das wäre verschwendete Zeit und Mühe.

Besteht das Ziel ihrer aggressiven Arbeitskampfstrategie darin, dass entnervte Streikopfer gegen das Bahn-Management und die Politik aufbegehren? Aber wie soll das gehen? Die Deutschen werden sich nicht von Nord bis Süd auf Marktplätzen versammeln, um gegen den Bahnvorstand oder den Bundesverkehrsminister zu demonstrieren. Die Verärgerung von Bahnreisenden oder Managern, deren Produktion ins Stocken gerät, können Sie nicht in Arbeitszeitverkürzungen oder Gehaltserhöhungen umsetzen.

Ich kann mir das alles nur so erklären, dass Sie einen gewissen Spaß daran haben, ein halbes Land lahmzulegen. Sie hatten ja schon mit Streik gedroht, als die Tarifverhandlungen noch gar nicht richtig angelaufen waren. Streiken ist Ihnen, wie Sie an diesem Montag demonstriert haben, allemal lieber als Verhandeln.

Sie fühlen sich in der Rolle des starken Mannes offenbar wohl, ja genießen sie geradezu. Kein anderer Gewerkschaftsvorsitzender ist auch nur annähernd so bekannt und gefürchtet wie Sie. Das halbe Land lahmlegen, das können andere Gewerkschaften nicht so leicht wie Ihre GDL. Sie scheinen dieses Gefühl der Macht, ja Allmacht geradezu zu genießen: Alle Räder stehen still, wenn MEIN starkes Ego das will.

Bekanntlich ist dies Ihre letzte Tarifrunde vor dem Eintritt in den Ruhestand. Da liegt die Vermutung nahe, dass Sie sich Ihr eigenes Denkmal setzen wollen – als besonders rücksichtsloser Gewerkschaftsführer, als Mann, dem das Wohlwollen der eigenen Gefolgschaft wichtiger ist als die eigene Verantwortung für das Gemeinwesen. Bei dem das „Ich“ im Denken und Handeln weit vor dem „Wir“ rangiert, der nach der Methode des Fußballers Rolf Rüssmann agiert: „Wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt.“

Sehr geehrter Herr Weselsky,

wie gesagt, ich kenne Sie nicht näher. Ich versuche mir als ein von Ihren Arbeitskampfmethoden betroffener Bahnkunde und Steuerzahler vorzustellen, wie jemand wie Sie „tickt“. Gut möglich, dass mir an der einen oder anderen Stelle ein „Denkfehler“ unterlaufen ist. Gleichwohl halte ich viel von dem Bibelwort „An ihren Taten sollt ihr sie erkennen“.

Mit freundlichen Grüßen