Mit den ersten Prognosen wird klar: Die Grünen liegen vorn. Entscheidend: Cem Özdemir personifiziert die Grünen, verankert sie in der bürgerlichen Mitte und macht den Wahlkampf fast vollständig zu einer Abstimmung über seine Sympathie und Glaubwürdigkeit.

VON MICHAEL SOMMER am 9. März 2026 8 min

14 Prozentpunkte. So weit lag die CDU in einer INSA-Umfrage für die Schwäbische Zeitung vor der grünen Konkurrenz. 14 Punkte: Das klingt nach einem uneinholbaren Vorsprung. Es war der 16. Oktober 2025. Friedrich Merz war kein halbes Jahr im Amt, und die Umfragen für die Union waren auf Bundesebene alles andere als prächtig. Im Ländle aber lag sie vorn im Herbst, auch wenn es in einer am gleichen Tag veröffentlichten Umfrage der Konkurrenz von Infratest-Dimap nur neun Punkte waren. Hagels CDU stand auch da bei knapp 30, die Grünen bei 20 Prozent.

Thomas Hechinger | Mo., 9. März 2026 - 12:43

In den Erststimmen liegen die Grünen 8,8 % hinter der CDU. Und laut Landesverfassung wird der Ministerpräsident nicht durch das Volk gewählt, auch wenn das die Parteien gerne suggerieren, sondern durch das Parlament. Dort muß ein Kandidat mit absoluter Mehrheit gewählt werden. Nun sind aber Grüne und CDU an Mandaten gleichauf. Abgesehen davon, daß es letztlich sowieso nur auf die Mehrheit ankommt, können die Grünen kein moralisches Erstzuschlagsrecht beanspruchen. Ich fände es spannend, wenn sich Manuel Hagel und Cem Özdemir beide zur Ministerpräsidentenwahl aufstellen ließen. Aber die Furcht der CDU vor der Linksöffentlichkeit ist so gewaltig, daß sie Zufallsmehrheiten jenseits der Brandmauer fürchtet wie der Teufel das Weihwasser. Jetzt kommt es darauf an, ob die Union das politische Geschäft beherrscht und um das Ministerpräsidentenamt kämpft und es sich höchstens für zentrale Zugeständnisse der Grünen abhandeln läßt. Meine Einschätzung des Personals gibt mir wenig Hoffnung dazu.

S. Kaiser | Mo., 9. März 2026 - 13:31

Eine sehr gute Analyse, die das Wahlergebnis anhand der Mentalitäten in Ba-Wü treffend einordnet. Die Erklärung, warum das dem Autor so gut gelingt, liegt wohl in seiner Biographie begründet. Er studierte, promovierte und habilitierte in Freiburg im Breisgau, und Freiburg ist so tiefgrün, dass es schon fast schwarzgrün ist. Gerade die grüne Durchdringung der bürgerlichen Milieus zeichnet den Südwesten aus. Wahlergebnisse für die Grünen über 30% sind keine Seltenheit. Und iGgs zu anderen Gegenden, beschränken sich die grünen Inseln nicht nur auf die inneren Kerne der Unistädte, von denen es dort einige (KA, HD, TÜ, FR) gibt, sondern auch auf das jeweilige Umland. Man kann hier tatsächlich nicht pauschal schwarz-blau zusammenrechnen, wie es zB Reichelt oder andere Kommentatoren tun, und wie das vermutlich woanders gut ginge. Würde sich BaWü-CDU der AfD annähern, würden ihr die Wähler vermutl in Scharen davonlaufen, weil sie dort teilweise ganz anders ticken als im Rest der Republik.

Sabine Lehmann | Mo., 9. März 2026 - 13:32

Also bei den Erlauchten & Erleuchteten gestern bei Miosga klang das ganz anders. Ich darf vorstellen, die Creme de là Creme politischer Popkultur im Jahre des Herrn 2026:
++Franziska, die Brantnerin, mit neuer Fönfrisur, stark toupiert, macht den Kopf größer, aber mehr Volumen täuscht über die Leere darunter auch nicht hinweg, schade
++der Schwätzer vor dem Herrn, der Fleisch gewordene Avatar Angelas der Heiligen, nur mit anderer Geschlechtsidentität, Daniel Günther himself, der missionierende Aufklärer, der doch nur unser aller Bestes will, was genau hat er leider immer einen Tag später schon wieder vergessen, schade
++last but not least, der Translater Robin Alexander, der von seinem Biss in den letzten Jahren viel eingebüßt hat, schade
++dann noch Caren M., der ewig vorwurfsvolle Gesichtsausdruck, nervt
Fazit:
Özdemir ist in echt gar nicht grün u. Palmer ist die Reinkarnation des Teufels. Nein? Doch! Oh! Doof, dass die Brantnerin seine Ex ist. Nein? Doch! Oh! Delikat bis peinlich.

