- Der Özdemir-Effekt
Mit den ersten Prognosen wird klar: Die Grünen liegen vorn. Entscheidend: Cem Özdemir personifiziert die Grünen, verankert sie in der bürgerlichen Mitte und macht den Wahlkampf fast vollständig zu einer Abstimmung über seine Sympathie und Glaubwürdigkeit.
14 Prozentpunkte. So weit lag die CDU in einer INSA-Umfrage für die Schwäbische Zeitung vor der grünen Konkurrenz. 14 Punkte: Das klingt nach einem uneinholbaren Vorsprung. Es war der 16. Oktober 2025. Friedrich Merz war kein halbes Jahr im Amt, und die Umfragen für die Union waren auf Bundesebene alles andere als prächtig. Im Ländle aber lag sie vorn im Herbst, auch wenn es in einer am gleichen Tag veröffentlichten Umfrage der Konkurrenz von Infratest-Dimap nur neun Punkte waren. Hagels CDU stand auch da bei knapp 30, die Grünen bei 20 Prozent.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.