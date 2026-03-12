Inzwischen hat sich der Pulverdampf der Wahlschlacht über Baden-Württemberg verzogen. Doch paradoxerweise scheint der Wählerauftrag bei vollständiger Datenlage weniger eindeutig als in den frühen Stunden des Wahlabends. Der Vorsprung der Grünen vor der CDU nach Zweitstimmen ist im Gegensatz zu den Zahlen der 18-Uhr-Prognosen der Institute nur hauchdünn, und nach Erststimmen liegt Schwarz fast neun Prozentpunkte vor Grün. So ändert sich auch der Spin, den Politiker dem Urteil des Wählers zu geben versuchen. CDU-Kandidat Manuel Hagel gestand schon kurz nach Schließung der Wahllokale seine Niederlage ein. Seitdem ist der Ton rauer geworden. Vom israelischen Modell ist plötzlich die Rede, die CDU will sechs Posten im Kabinett besetzen. Die Schwarzen versuchen, den Klingbeil zu machen und den Preis für ihren Eintritt in die Regierung Özdemir in die Höhe zu schrauben. Das ist legitim. Immerhin hat die CDU im Landtag als einzige Partei mehr als eine Machtoption.