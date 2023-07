So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb war Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gehört der SPD an.

Für den Chef des Verfassungsschutzes Thüringen, Stephan Kramer, dürfte sich das fast so anfühlen wie ein wenig Rückendeckung. Nach einer aktuellen Studie nämlich soll die Zustimmung zu „rechtsextremen Aussagen“ in Ostdeutschland besonders „hoch“ sein. Kramer hatte nach der Sonneberg-Wahl 20 Prozent der Deutschen vorgeworfen, dass sie zum „braunen Bodensatz“ der Republik gehörten, also im Grunde Nazis seien.

Ein genauer Blick auf die Daten verrät allerdings fast das Gegenteil. Die Forscher um Oliver Decker, Johannes Kiess und Almar Brähler haben insgesamt 3546 Datensätze ausgewertet und kommen zu einem überraschenden Befund: Trotz jahrelanger Debatten über die Flüchtlingskrise und blendende Umfragewerte der AfD vor allem im Osten nimmt der Anteil der Menschen mit einem „geschlossen rechtsextremistischen Weltbild“ in Ostdeutschland ab – und nicht zu. Während im ersten Jahrzehnt des Jahrtausends noch 8,0 Prozent der Ossis Rechtsextreme gewesen sein sollen, waren es im Jahr 2022 „nur“ noch 7,1 Prozent.