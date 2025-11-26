- „Wir erleben einen Strukturwandel wie das Ruhrgebiet“
Die Automobilindustrie steckt tief in der Krise. Das bekommt auch die Oberbürgermeisterin von Rastatt zu spüren. Im Interview redet Monika Müller (SPD) Klartext: über den drastischen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen – und beunruhigende Aussichten für die Zukunft.
Monika Müller ist seit 2023 Oberbürgermeisterin der Stadt Rastatt. Sie ist Mitglied der SPD und Juristin.
