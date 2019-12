Wenn öffentliche Räume zu Räumen der Gewalt werden, verändert sich das Gesicht einer Gesellschaft. Sie splittert sich auf in sichere und unsichere Gebiete, in Teil- und Halböffentlichkeiten, in abgestufte Risikolagen. So verliert die Gesellschaft schleichend ihr republikanisches Fundament. Solche Tendenzen erleben wir derzeit in Deutschland; nicht flächendeckend, aber an zu vielen Stellen.